30'dan fazla dernek ve kuruluşun Avrupa Komisyonu'na çağrısı: Araç boyutları sınırlandırılsın!

Kaput yüksekliğinin sürekli artması, özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız yol kullanıcıları için olumsuz güvenlik sonuçları doğuruyor.

Bu reform, yol güvenliğini artırmak, hammadde ve enerji tüketimini azaltmak, hava kirliliğini ve emisyonları azaltmak ve şehirlerde kamusal alanların daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için acilen gereklidir. T&E ve Temiz Şehirler Kampanyası tarafından yayınlanan rapor, yeni araçların kaput yüksekliklerinin sürekli arttığını ve 2010 yılından bu yana elde edilen verilerin her yıl 0,5 cm arttığını gösteriyor. Dernekler, kaput yüksekliğinin sürekli artmasının, özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız yol kullanıcıları için olumsuz güvenlik sonuçları doğurduğunu belirtiyor.

Ocak 2024'te T&E ve Temiz Şehirler Kampanyası, yeni otomobillerin genişliğindeki sürekli artışa dikkat çeken "Ever Wider" adlı bir çalışma yayınladı. Avrupa Komisyonu'nun herhangi bir adım atmaması durumunda, otomobil üreticileri kaput yüksekliğini ve otomobillerin genişliğini artırmaya devam edecek. Önemli olumsuz sağlık ve güvenlik sonuçlarına ek olarak, otomobil boyutlarındaki sürekli artış, Avrupa'nın hammadde kullanımını, enerji tüketimini, hava kirliliğini ve iklim emisyonlarını artırıyor ve giderek daha büyük araçlar Avrupa yollarında ve caddelerinde kamusal alanları daraltıyor.