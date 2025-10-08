30'dan fazla dernek ve kuruluşun Avrupa Komisyonu'na çağrısı: Araç boyutları sınırlandırılsın!

30'dan fazla dernek ve kuruluşun Avrupa Komisyonu'na çağrısı: Araç boyutları sınırlandırılsın!
Yayınlanma:
30'dan fazla sivil toplum örgütü, Avrupa Komisyonu'na, 2035 yılına kadar yeni binek otomobillerin boyutlarına (özellikle genişlik ve kaput yüksekliğine) sınırlama getirecek bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başlaması ve bu teklifi Temmuz 2027'ye kadar resmi olarak yayınlama taahhüdünde bulunması çağrısında bulundu.

Kaput yüksekliğinin sürekli artması, özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız yol kullanıcıları için olumsuz güvenlik sonuçları doğuruyor.

13.jpg

Bu reform, yol güvenliğini artırmak, hammadde ve enerji tüketimini azaltmak, hava kirliliğini ve emisyonları azaltmak ve şehirlerde kamusal alanların daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için acilen gereklidir. T&E ve Temiz Şehirler Kampanyası tarafından yayınlanan rapor, yeni araçların kaput yüksekliklerinin sürekli arttığını ve 2010 yılından bu yana elde edilen verilerin her yıl 0,5 cm arttığını gösteriyor. Dernekler, kaput yüksekliğinin sürekli artmasının, özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız yol kullanıcıları için olumsuz güvenlik sonuçları doğurduğunu belirtiyor.

47488-automobili-lumen-digital-shutterstock-227900236-f.webp

Ocak 2024'te T&E ve Temiz Şehirler Kampanyası, yeni otomobillerin genişliğindeki sürekli artışa dikkat çeken "Ever Wider" adlı bir çalışma yayınladı. Avrupa Komisyonu'nun herhangi bir adım atmaması durumunda, otomobil üreticileri kaput yüksekliğini ve otomobillerin genişliğini artırmaya devam edecek. Önemli olumsuz sağlık ve güvenlik sonuçlarına ek olarak, otomobil boyutlarındaki sürekli artış, Avrupa'nın hammadde kullanımını, enerji tüketimini, hava kirliliğini ve iklim emisyonlarını artırıyor ve giderek daha büyük araçlar Avrupa yollarında ve caddelerinde kamusal alanları daraltıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Ekonomi
Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi
Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi
ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek
ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek
AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı
AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı