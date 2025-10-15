ABD'de zincirleme trafik kazası: Ölü sayısı 8'e yükseldi

ABD'de zincirleme trafik kazası: Ölü sayısı 8'e yükseldi
Yayınlanma:
ABD'nin Georgia eyaletinde, Atlanta arasındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldiği belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde, Georgia ve Atlanta arasındaki otoyolda Pazartesi günü meydana gelen zincirleme trafik kazasının bilançosu ağırlaşıyor. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı, ulaşılan yeni cesetle birlikte 8'e yükseldi.

Jackson ilçesi Adli Tabibi Yardımcısı Dean Stringer, yaptığı açıklamada, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden 8'inci kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Kazada yaşamını yitiren kurbanların kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yerel yetkililer, kazanın bir "zincirleme reaksiyon" olarak başladığını ve ilk çarpışmanın ardından 4 aracın daha kazaya karıştığını kaydetti.

HAYVAN BARINAĞI ARACI DA KAZAYA KARIŞTI

Kazaya karışan araçlardan birinin, bölgedeki bir hayvan barınma merkezine ait olduğu ortaya çıktı. Bu araçta bulunan 37 kediden bazılarının alevler içinde kalarak yaralandığı, sonrasında ise tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kazanın nedeninin ise tırın, yolcu taşıyan minibüsle arasında yeterli takip mesafesi bırakmaması olduğu belirtilmişti. Jackson kolluk kuvvetleri, Pazartesi günü yaşanan kazada ilk belirlemelere göre alev alan minibüsteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

