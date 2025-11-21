ABD’de Türk programı: İlk kez uygulandı

Gençlerin duygusal ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen Geleceğe Adımlar Derneği, bu yıl uluslararası bir başarıya imza atarak kendi sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) programını ilk kez yurt dışında hayata geçirdi. New Jersey’deki Maarif School USA’de beş gün süren eğitim programı, Türkiye’de geliştirilen bir yaklaşımın sınırları aşarak farklı bir kültürde uygulanması açısından dernek için tarihi bir dönüm noktası oldu.

İLK KEZ UYGULANDI

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde 27 adımı başarıyla tamamlayan dernek, kurucu başkan Avukat Elif Görgülü öncülüğünde genç profesyonellerin bir araya gelmesiyle şekillendi. Psikoloji ve eğitim alanlarından yoğun bir gönüllü katılımıyla büyüyen ekip, farklı disiplinlerden gençlerin desteğiyle zenginleşen çok yönlü bir yapı haline geldi.

Duyguların Evrensel Dili: SDÖ İçerikleri İlk Kez Farklı Bir Kültüre Uyarlandı

Geleceğe Adımlar Derneği’nin uzun süredir Türkiye’de uyguladığı SDÖ eğitim içerikleri, ABD’deki program için İngilizceye çevrilerek kültürel açıdan uyarlanmış bir yapıya dönüştürüldü. Öğrenciler beş gün boyunca; öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki kurma becerileri ve sorumlu karar alma başlıklarında interaktif etkinliklere katıldı.

Her bir oturum, öğrencilerin kendi duygularını tanıyabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumları değerlendirebildikleri güvenli bir öğrenme ortamı sundu. Gözlemler, kültürler değişse de çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının büyük ölçüde benzer olduğunu gösterdi.

Program Gönüllülerin Gücüyle Hayat Buldu

ABD’de gerçekleştirilen eğitim programı; Sosyal Psikolog Aysu Ecem Sesli, Sosyal Psikolog Mahinur Tanyeri, Sosyal Psikolog Onur Akın, Klinik Psikolog İrem Tuncer, Psikolog Ekin Nur Çekiç, Çocuk ve Ergen Psikoloğu Zehra Yılmaz, Cemre Kaplan ve Ecem Mıstıkoğlu olmak üzere sekiz gönüllü tarafından yürütüldü. Gönüllüler, öğrencilerle birebir ve grup çalışmalarında etkileşimli bir öğrenme süreci tasarladı.

Programın hayata geçmesinde T.C. New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ve eşi Dr. Zeynep Yazal’ın koordinasyonu ve daveti, Maarif Foundation USA CEO’su Ahmet Celal Özdemir’in desteği, Okul Müdürü Beyhan Doğan ile Maarif School USA öğretmen kadrosunun katkıları önemli rol oynadı.

Türkiye’deki Çalışmalarına Bir Yenisi Daha Eklendi:

Velilere ve Öğretmenlere Sosyal-Duygusal Gelişim Eğitimi

Geleceğe Adımlar Derneği, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü program kapsamında Marif Okulları’nda da önemli bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Çalışma; yalnızca çocukların değil, bu gelişimin ayrılmaz parçası olan velilerin ve öğretmenlerin de sürece aktif katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. Çocukların gelişiminin bir bütün olduğu anlayışıyla hazırlanan program kapsamında, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan tarafından Sosyal ve Duygusal Becerilerle Öğretmek ve Sosyal ve Duygusal Becerilerle Veli Olmak konulu iki ayrı eğitim düzenlendi:

Eğitimlerde; çocukların duygularını tanıma, ifade etme, sağlıklı iletişim kurma, sosyal ilişkilerini yönetme ve öz düzenleme becerilerini destekleyen uygulanabilir bilgiler sunuldu. Böylece çocukların gelişim yolculuğunda rehberlik eden yetişkinlerin bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlandı. Geleceğe Adımlar Derneği, güçlü nesillerin duygu farkındalığı yüksek, empati kurabilen ve sosyal olarak desteklenen bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarına devam edeceğini vurguluyor.

Yeni İş Birliklerinin Kapısını Aralayan 28. Adım

Geleceğe Adımlar Derneği, merkez çalışmalarına Türkiye’de devam ederken ABD’de gerçekleştirilen bu eğitim programı sayesinde SDÖ yaklaşımını ilk kez farklı bir kültür ortamına taşıdı. Bu deneyimin, ileride farklı ülkelerle yapılacak eğitim iş birlikleri için bir başlangıç olması hedefleniyor. Geleceğe Adımlar Derneği, gençlerin sosyal ve duygusal gelişimini güçlendirmek için attığı “28. adım”la hem uluslararası görünürlüğünü artırdı hem de Türkiye’de geliştirilen bir modelin dünya gençliğiyle buluşabileceğini gösterdi. Bu adım, dernek için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.