ABD'de Türk Bakan Yardımcısı: Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi atandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın mart ayında aday gösterdiği Seval Öz’ün adaylığı Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’nde değerlendirilmişti. Kongre’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Öz’ün otonom araç teknolojileri konusundaki çalışmaları nedeniyle bakanlıktaki yeni göreve uygun görüldüğü belirtilmişti.

Bugün itibarıyla ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı statüsünde göreve başlayan Öz, teknoloji ve ulaştırma politikalarının şekillendirilmesinde etkin rol üstlenecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Seval Öz’ün sürücüsüz araçlar alanındaki deneyimi, ulaşımın geleceğine yön verecek vizyon için büyük bir katkı sağlayacaktır” denildi.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Öz, 2011'den 2014'e kadar Google'ın sürücüsüz araba teknolojisi için geliştirilen programın başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında Seval Öz, TurkOfAmerica dergisi tarafından “En Etkili 30 Türk Kadın”dan biri olarak onurlandırıldı.

Öz yakın zamanda gelişmiş sürücü destek sistemleri yazılım şirketi olan MicroVision Inc.'in (NASDAQ: MVIS) yönetim kurulunda görev yaptı. Deneyimleri arasında otomotiv endüstrisi liderlerine yönetim kurulu danışmanlığı da yer alıyor ve araç teknolojisi yazılımında 10 patenti bulunuyor.