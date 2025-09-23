ABD'de Türk Bakan Yardımcısı: Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi atandı

ABD'de Türk Bakan Yardımcısı: Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi atandı
Yayınlanma:
Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün kardeşi ve otonom araç teknolojisinin öncülerinden Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı görevine getirildi. Öz, özellikle otonom ve sürücüsüz araç teknolojilerindeki uzmanlığıyla biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın mart ayında aday gösterdiği Seval Öz’ün adaylığı Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’nde değerlendirilmişti. Kongre’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Öz’ün otonom araç teknolojileri konusundaki çalışmaları nedeniyle bakanlıktaki yeni göreve uygun görüldüğü belirtilmişti.

Bugün itibarıyla ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı statüsünde göreve başlayan Öz, teknoloji ve ulaştırma politikalarının şekillendirilmesinde etkin rol üstlenecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Seval Öz’ün sürücüsüz araçlar alanındaki deneyimi, ulaşımın geleceğine yön verecek vizyon için büyük bir katkı sağlayacaktır” denildi.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Öz, 2011'den 2014'e kadar Google'ın sürücüsüz araba teknolojisi için geliştirilen programın başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında Seval Öz, TurkOfAmerica dergisi tarafından “En Etkili 30 Türk Kadın”dan biri olarak onurlandırıldı.

Öz yakın zamanda gelişmiş sürücü destek sistemleri yazılım şirketi olan MicroVision Inc.'in (NASDAQ: MVIS) yönetim kurulunda görev yaptı. Deneyimleri arasında otomotiv endüstrisi liderlerine yönetim kurulu danışmanlığı da yer alıyor ve araç teknolojisi yazılımında 10 patenti bulunuyor.

Kaynak:ANKA

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dünya
Trump'tan NATO ülkelerine: Rus uçaklarını vurun
Trump'tan NATO ülkelerine: Rus uçaklarını vurun
Sumud Filosu Gazze yolunda: Tekne Girit'e ulaştı
Sumud Filosu Gazze yolunda: Tekne Girit'e ulaştı