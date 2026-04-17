ABD’de şaşırtan olay: Küba’nın Trump’a gönderdiği mektuba el konuldu

ABD’de şaşırtan olay: Küba’nın Trump’a gönderdiği mektuba el konuldu
Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı iddiaya göre Küba yönetimi, eski lider Raul Castro’nun torunu aracılığıyla Donald Trump’a doğrudan ulaşmayı amaçlayan sıra dışı bir diplomatik girişimde bulundu. Yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yatırım tekliflerinin yer aldığı mektubun ise ABD’ye giriş sırasında ICE tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

ABD ile Küba arasındaki uzun süredir gergin olan ilişkilerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Havana yönetimi, resmi diplomatik kanalların dışına çıkarak Donald Trump’a doğrudan ulaşmayı hedefleyen alışılmadık bir girişimde bulundu.

İddiaya göre Küba’nın eski lideri Raul Castro’nun torunu Raul Rodriguez Castro tarafından kaleme alınan ve resmi mühür taşıyan bir mektup, Beyaz Saray’a iletilmek üzere özel bir kanalla ABD’ye gönderildi.

ARACI KİŞİ ENGELLENDİ

Mektubu taşıyan kişinin, Küba’da lüks turizm ve araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Roberto Carlos Chamizo Gonzalez olduğu belirtildi. Ancak Chamizo’nun Miami Havalimanı’nda ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (ICE) ekiplerince durdurulduğu ve mektuba el konulduğu öne sürüldü.

Yetkililer, söz konusu kişinin neden durdurulduğuna ilişkin net bir açıklama yapmazken, sürecin diplomatik bir girişim olarak başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

RUBIO'YU DEVRE DIŞI BIRAKMA İSTEĞİ

WSJ’nin aktardığı bilgilere göre mektupta, Küba’nın ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında yatırım anlaşmalarına açık olduğu ve olası bir ABD müdahalesine karşı hazırlık yapıldığı yönünde ifadeler yer aldı.

Uzmanlar ise bu girişimi, Küba’nın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun sert çizgisini bypass ederek doğrudan Donald Trump’a ulaşma stratejisi olarak değerlendiriyor. Rubio’nun Küba’ya yönelik daha katı politikalarıyla tanındığı biliniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
