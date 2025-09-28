ABD’de korkunç saldırı: Mormon kilisesi ateşe verildi, ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
ABD'nin Michigan eyaletindeki bir Mormon kilisesinde çıkan silahlı saldırıda en az bir kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.

Resmi bilgilere göre, bu sabah, Amerikan saatiyle, Detroit'in 97 kilometre kuzeybatısında bulunan 7 bin 700 nüfuslu Grand Blanc kentindeki İsa Mesih ve Son Zaman Azizler Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, "Birden fazla kurban var ve saldırgan etkisiz hale getirildi," dedi. Yetkililer, şüphelinin kimliğini veya saldırı nedenini henüz açıklamadı. Grand Blanc polis departmanı, artık halk için bir tehdit olmadığını ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.

"YIKICI VE DEHŞET VERİCİ"

ABD Başsavcısı Pam Bondi, X Platformu'nda kilisede "korkunç bir silahlı saldırı ve yangın" ihbarı aldığını yazdı. Ayrıca, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan ajanların olay yerine doğru yolda olduğunu da sözlerine ekledi.

2.jpg

Bondi, "Bir ibadethanede böyle bir şiddetin yaşanması şok edici ve dehşet verici," dedi. "Bu korkunç trajedinin kurbanları için dua etmemize katılmanızı rica ediyorum."

FBI BAŞKANI: BU BİR KORKAKLIK EYLEMİDİR

FBI Direktörü Kash Patel, yaptığı açıklamada federal ajanların yerel yetkililere yardım etmek üzere yolda olduğunu doğruladı ve olayı "korkakça ve suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yerde, özellikle de ibadethanelerde şiddet kabul edilemez" dedi ve durumu yakından izlediğini ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

