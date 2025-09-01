ABD'de eğitim oranı arttıkça Trump’ın onay oranı düşüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyasi tabanının merkezinde yer alan üniversite diploması olmayan Amerikalılar nezdindeki popülaritesi, son üç ayda belirgin bir şekilde değişti.

Üniversite eğitimi almamış Amerikalılar uzun süredir Trump'ı destekliyor. 2024'te, üniversite diploması olmayan Amerikalıların %56'sının desteğini aldı; bu oran 2020'de %51 idi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMLİ SEÇMENDE ONAY ORANI DÜŞÜK

Bu grupta onay oranındaki son toparlanma, üniversite eğitimi almış seçmenlerle zorluklar yaşasa da popülist mesajlarının ve ekonomik vaatlerinin hala yankı bulduğunu gösteriyor.

Trump'ın bu grupta yeniden yükselen popülaritesi, Gallup'un anketine göre Trump'tan uzaklaşan üniversite eğitimi almış seçmenlerin oy oranlarıyla tezat oluşturuyor. Üniversite eğitimi almış seçmenler arasında Trump'ın net onay oranı şu anda -42 puan.

'YÜZDE 71 EĞİTİM POLİTİKALARINI ONAYLAMIYOR'

Üniversite mezunu seçmenler ile üniversite mezunu olmayan seçmenler, Trump'ın eğitim alanındaki performansını değerlendirme konusunda önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Gallup anketi, üniversite mezunlarının sadece yüzde 26'sının Trump'ın eğitim alanındaki performansını onayladığını, yüzde 71'inin ise onaylamadığını gösteriyor. Trump, bu konuda üniversite mezunu olmayan seçmenler arasında daha iyi bir performans gösterdi; yüzde 45 onaylarken, yüzde 53 onaylamadı.

Trump, ikinci döneminin başlangıcından bu yana, “liberalizm ve antisemitizmin yuvası” olduğunu iddia ettiği üniversitelere yönelik kapsamlı bir baskı kampanyası başlattı. Harvard, bu kampanyanın başlıca hedefi oldu: Beyaz Saray, 100 milyon dolarlık sözleşmeyi iptal etti, 3,2 milyar dolarlık araştırma fonunu dondurdu, uluslararası öğrenci kayıtlarını engellemeye çalıştı ve hatta üniversitenin vergi muafiyetini tehdit etti.

EĞİTİMLİ KESİM FON KESİNTİLERİNE KARŞI

Columbia, Penn ve Cornell gibi diğer okullar da Filistin yanlısı aktivizm ve transseksüel sporcular gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle federal fonlarını kaybetti. Harvard, bu taleplerin ABD üniversitelerinin uzun süredir devam eden özerkliğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Anket, federal fonlar konusunda üniversite eğitimi almış Amerikalılar ile üniversite diploması olmayanlar arasında bir bölünme olduğunu gösteriyor ve olası bir kültürel uçurumu vurguluyor.

Üniversite mezunu Amerikalıların çoğu (%62) başkanın şartlarına uymayan üniversitelerin fonlarının kesilmesine karşı çıkarken, üniversite mezunu olmayanlar ise bu konuda bölünmüş durumda: yaklaşık 10 kişiden 3'ü kesilmesinden yana, benzer bir oran kesilmesine karşı ve yaklaşık 10 kişiden 4'ü bu konuda bir görüşü olmadığını belirtiyor.

