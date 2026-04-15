ABD Kongresi'nde şok: Cinsel taciz iddiaları üzerine istifa ettiler

Yayınlanma:
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Demokrat Eric Swalwell ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales, haklarındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Eric Swalwell ve Cumhuriyetçi Tony Gonzales, yazılı açıklamalarla bugün resmen görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İki Kongre üyesi hakkında Temsilciler Meclisi’nde ihraç oylaması planlanırken gelen istifa açıklamaları, ABD kamuoyunda geniş yankı buldu.

İstanbul'da 'Mısırlı polis yardımcısı' skandalı: Taciz görüntülerini sosyal medyada paylaştıİstanbul'da 'Mısırlı polis yardımcısı' skandalı: Taciz görüntülerini sosyal medyada paylaştı

SUÇLAMALARI REDDETTİ, VALİ ADAYLIĞINDAN DA ÇEKİLDİ

Demokrat Swalwell, yazılı açıklamasında hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddederken, California valiliği adaylığından da çekildiğini duyurdu. Aralarında birlikte çalıştığı bir iş arkadaşının da bulunduğu beş kadın, Swalwell’i cinsel taciz veya tecavüzle suçlamıştı. Manhattan Bölge Savcılığı ise New York’taki bir otel odasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Swalwell hakkında cezai soruşturma başlatmıştı. Swalwell, suçlamaları reddederek kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu savundu.

İTÜ’de taciz skandalı: Kız yurduna giren erkek üstsüz yakalandıİTÜ’de taciz skandalı: Kız yurduna giren erkek üstsüz yakalandı

GONZALES DE İSTİFA ETTİ, SORUŞTURMA SONA ERDİ

Cumhuriyetçi Gonzales ise hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Gonzales’in istifasıyla birlikte, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nin bu konudaki soruşturması da fiilen sona ermiş oldu.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
Yunanistan’ın Türkiye karşıtlığı sınır tanımıyor
Yunanistan’ın Türkiye karşıtlığı sınır tanımıyor
ABD ve İran'ın neden anlaşamadığını açıkladı
ABD ve İran'ın neden anlaşamadığını açıkladı