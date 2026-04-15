ABD Kongresi'nde şok: Cinsel taciz iddiaları üzerine istifa ettiler

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Eric Swalwell ve Cumhuriyetçi Tony Gonzales, yazılı açıklamalarla bugün resmen görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İki Kongre üyesi hakkında Temsilciler Meclisi’nde ihraç oylaması planlanırken gelen istifa açıklamaları, ABD kamuoyunda geniş yankı buldu.

İstanbul'da 'Mısırlı polis yardımcısı' skandalı: Taciz görüntülerini sosyal medyada paylaştı

SUÇLAMALARI REDDETTİ, VALİ ADAYLIĞINDAN DA ÇEKİLDİ

Demokrat Swalwell, yazılı açıklamasında hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddederken, California valiliği adaylığından da çekildiğini duyurdu. Aralarında birlikte çalıştığı bir iş arkadaşının da bulunduğu beş kadın, Swalwell’i cinsel taciz veya tecavüzle suçlamıştı. Manhattan Bölge Savcılığı ise New York’taki bir otel odasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Swalwell hakkında cezai soruşturma başlatmıştı. Swalwell, suçlamaları reddederek kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu savundu.

İTÜ’de taciz skandalı: Kız yurduna giren erkek üstsüz yakalandı

GONZALES DE İSTİFA ETTİ, SORUŞTURMA SONA ERDİ

Cumhuriyetçi Gonzales ise hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Gonzales’in istifasıyla birlikte, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nin bu konudaki soruşturması da fiilen sona ermiş oldu.

(AA)