ABD İsrail’in Katar’a saldırmasından ‘memnun değil’

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e yaptığı ziyaret öncesi Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘İLİŞKİMİZ DEĞİŞMEYECEK AMA MEMNUN DEĞİLİZ’

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil.

Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

‘REHİNELER VE GAZZE’YE İNSANİ YARDIM KONUŞULACAK’

İsrail ziyaretine çıkarken, sosyal medya platformu Twitter hesabından da açıklama yapan Rubio, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularının gündemindeki önemli başlıklar olacağını ifade ederek "bölgede Hamas'a yer olmadığını" savundu.

İNGİLTERE’Yİ DE ZİYARET EDECEK

İsrail ziyaretinin ardından Rubio, İngiltere'ye giderek burada yeni İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelecek.