ABD-İran teması başlıyor: Vance “Oyun olursa taviz yok” dedi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılacak müzakerelere katılmak üzere Washington’dan ayrılmadan önce basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, sürece ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu dile getirirken, müzakerelerin seyrinin İran’ın tutumuna bağlı olacağını vurguladı.

İslamabad'da kritik zirve öncesi güvenlik kalkanı: Sokaklar boşaldı, ordu kontrolü ele aldı

“Görüşmeleri dört gözle bekliyoruz. Olumlu geçmesini umuyoruz” diyen Vance, İran’ın yapıcı bir yaklaşım sergilemesi durumunda ABD’nin de karşılık vereceğini belirtti. Ancak aksi bir senaryoya da açık kapı bırakan Vance, “Eğer oyun oynamak isterlerse, müzakere ekibimizin buna anlayış göstermeyeceğini görecekler” ifadelerini kullandı.

İRAN ONU TERCİH ETTİ

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşecek temaslarda ABD heyetine başkanlık edecek olan Vance’in, sürece doğrudan liderlik etmesi dikkat çekti. Daha önce İran tarafının, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yerine Vance’i tercih ettiği yönündeki iddialar da diplomatik kulislerde öne çıkmıştı.

Vance, açıklamasında ayrıca “Başkan bize çok açık talimatlar verdi. Sürecin nasıl ilerleyeceğini sahada göreceğiz” diyerek Washington yönetiminin müzakerelere verdiği önemi vurguladı.

ŞEHİRDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan Pakistan basınından Dawn’ın aktardığına göre, görüşmeler öncesinde İslamabad’da güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. “Kırmızı alarm” ilan edilen şehirde, 10 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Geniş çaplı önlemlerin, Pakistan ordusunun koordinasyonunda yürütüleceği ve Pencap polisi dahil olmak üzere farklı güvenlik birimlerinin sürece destek vereceği kaydedildi.