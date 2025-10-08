ABD duyurdu: Üst düzey El Kaide mensubu öldürüldü

ABD duyurdu: Üst düzey El Kaide mensubu öldürüldü
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de 2 Ekim’de düzenlenen hava saldırısında El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed’in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ekim 2025 tarihinde Suriye’de gerçekleştirilen hedefli bir operasyon hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed’in CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

CENTCOM, Orta Doğu’daki ABD güçlerinin, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin saldırı planlarını “bozmak ve engellemek” amacıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, CENTCOM açıklamasında, etkisiz hale getirilen el-Ahmed’in El Kaide’nin üst düzey mensubu olduğu ve örgütün saldırı planlama faaliyetlerinden sorumlu bulunduğu ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

