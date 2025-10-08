Şam’da kritik görüşme: Ahmed Şara ABD heyetini kabul etti

Şam’da kritik görüşme: Ahmed Şara ABD heyetini kabul etti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalında yer alan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ı kabul etti.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame de hazır bulundu.

ABD Büyükelçisi'nden skandal poz: Hatay'ı Suriye toprağı gösteren harita önünde poz verdiABD Büyükelçisi'nden skandal poz: Hatay'ı Suriye toprağı gösteren harita önünde poz verdi

Toplantıda, Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra ülkede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Ayrıca, tarafların Suriye’de siyasi sürecin ilerletilmesi ve bölgesel güvenlik dengelerinin korunması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

TOPLANTIDA SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, “10 Mart Anlaşması’nın uygulanma mekanizmaları, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde değerlendirildi” ifadesi yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

