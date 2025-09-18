ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti

10 geçici üye tarafından sunulan ve Konsey'in diğer 14 üyesi tarafından onaylanan metin, tek bir Amerikalının "hayır" oyu ile engellendi.

Karar, Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak nitelendirerek, İsrail'i bölgedeki 2,1 milyon Filistinliye yardım ulaştırılmasına yönelik tüm kısıtlamaları "derhal kaldırmaya" ve yardımların güvenli ve engelsiz bir şekilde dağıtılmasını sağlamaya çağırdı. Ayrıca metin, Hamas tarafından tutulan rehinelerin "koşulsuz, onurlu ve derhal" serbest bırakılmasını talep etti.

GEREKÇE: "HAMAS'I YETERİNCE KINAMIYOR"

ABD, veto kararını, taslağın Hamas'ı yeterince kınamadığını ve İsrail ile Filistinli grup arasında "yanlış bir paralellik" kurduğu iddiasıyla gerekçelendirdi. BM Genel Merkezi'ndeki bir ABD temsilcisi, "Hamas rehineleri serbest bırakırsa savaş bugün sona erebilir" diyerek, metnin "Hamas'ı açıkça kınamaması nedeniyle kabul edilemez olduğunu" kaydetti.

Bu karar, Güvenlik Konseyi içindeki gerginliği yeniden alevlendirdi. ABD, kararı destekleyen diğer üyelerden tecrit edildi.

Gazze'deki durum kötüleşmeye devam ederken, uluslararası toplum bölünmüş durumda.