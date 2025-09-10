ABD Başkanı Trump'a gittiği restoranda Gazze protestosu

ABD Başkanı Trump'a gittiği restoranda Gazze protestosu
ABD Başkanı Trump, Washington’da gittiği restoranda İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin yanlısı göstericilerin sloganlarıyla protesto edildi. Göstericiler Trump aleyhine slogan attı ve Filistin bayrağı açtı. Bir süre ne yapacağını bilemeyen Trump, bir süre sonra korumalarına göstericilerin dışarı çıkarılması yönünde talimat verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da gittiği bir restoranda Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte yemek için gittiği restoranda, İsrail’e verilen destek nedeniyle tepki çekti.

“TRUMP ÇAĞIMIZIN HİTLER’İ”

Restoran önünde toplanan grup, “Filistin’e özgürlük” ve “Trump çağımızın Hitler’i” sloganları attı.

Trump’ın kısa süre göstericileri izledikten sonra güvenlik ekibine “dışarı çıkarılmaları” yönünde talimat verdiği görüldü. Protesto, yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdiği ifade edildi.

