ABD Başkanı Trump'a gittiği restoranda Gazze protestosu

ABD Başkanı Trump, Washington’da gittiği restoranda İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin yanlısı göstericilerin sloganlarıyla protesto edildi. Göstericiler Trump aleyhine slogan attı ve Filistin bayrağı açtı. Bir süre ne yapacağını bilemeyen Trump, bir süre sonra korumalarına göstericilerin dışarı çıkarılması yönünde talimat verdi.

