Amerika askerlerini bile doyuramadı! “Paylaşarak hayatta kalıyoruz”

ABD’nin İran ile artan gerilim nedeniyle Ortadoğu’ya konuşlandırdığı savaş gemilerinde görev yapan askerlerin beslenme koşullarına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. USA Today tarafından yayımlanan haberde, özellikle USS Tripoli ve USS Abraham Lincoln üzerinde görev yapan personelin yetersiz gıda ile karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

Paylaşılan görüntülerde askerlerin tabaklarında oldukça sınırlı porsiyonlar yer alırken, bazı öğünlerde yalnızca küçük bir et parçası ve tortilla bulunduğu, bazılarında ise haşlanmış sebze ve kuru köfte benzeri yiyeceklerin verildiği görüldü. Bu durum, gemilerdeki iaşe planlamasına yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Asker aileleri ise durumun göründüğünden daha ciddi olduğunu savunuyor. USS Tripoli’de görev yapan bir deniz piyadesinin babası, kızının gönderdiği mesajlarda gemide artık taze gıdanın kalmadığını ve mevcut erzakların paylaştırıldığını aktardı. Aynı baba, gemideki kahve makinesinin dahi arızalandığını belirterek, “Dayanışma için ben de kahve içmeyi bıraktım” sözleriyle durumu özetledi.

Bir başka askerin ailesine gönderdiği mesajda ise, “Birine fazla gelirse diğerleriyle paylaşıyor. Erzaklar ciddi şekilde azalıyor, moralimiz de düşüyor” ifadeleri yer aldı. Bu mesajlar, yalnızca fiziksel değil psikolojik bir yıpranmanın da yaşandığını ortaya koydu.

YARDIMLAR ULAŞMIYOR

Öte yandan ailelerin asker yakınlarına yiyecek ve temel ihtiyaç malzemesi gönderme girişimleri de sekteye uğradı. United States Postal Service, Ortadoğu’daki 27 askeri posta koduna yapılan gönderileri nisan ayı başında durdurduğunu açıkladı. Kararın gerekçesi olarak kapalı hava sahaları ve bölgedeki çatışmaların yarattığı lojistik aksaklıklar gösterildi.

Teksas’ta yaşayan bir anne, oğluna ulaştırmak üzere yaklaşık 2 bin dolar harcayarak hazırladığı yardım paketlerinin hiçbirinin yerine ulaşmadığını söyledi. Yetkililer ise gönderilerin güvenli tesislerde tutulduğunu ancak ne zaman teslim edileceğine dair net bir tarih verilemediğini belirtti.

VERİMLİLİK AÇISINDAN RİSKLİ

Bölgedeki görev süresinin uzaması da krizi derinleştiren bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. USS Tripoli’nin bir aydan uzun süredir denizde olduğu ve yaklaşık 3 bin 500 askere ev sahipliği yaptığı belirtilirken, USS Abraham Lincoln’ün çok daha uzun süredir görevde olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, uzayan görev süreleri ve aksayan lojistik hatlar, deniz kuvvetlerinde moral ve operasyonel verimlilik açısından ciddi riskler doğurabilir. Pentagon’dan ise iddialara ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmış değil.