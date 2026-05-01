7,5 milyar euro harcadılar: İki ülkeyi denizin dibinden birbirine bağlıyorlar

Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayacak 18 kilometrelik Fehmarnbelt Tüneli'nde yerleştirme operasyonları bu bahar başlıyor. Projenin maliyeti 5,1 milyar eurodan 7,5 milyar euroya çıktı.

Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayacak Fehmarnbelt su altı tünelinde yerleştirme operasyonları bu bahar başlıyor. 18 kilometrelik dev yapı, hem karayolu hem demiryolu trafiğine hizmet edecek.

KAZMAK YERİNE BETON BLOKLARI DENİZ TABANINA YERLEŞTİRİYORLAR

Fehmarnbelt Tüneli, klasik kazma yöntemlerinin değil, batırma tünel tekniğinin kullanıldığı bir proje. Karada üretilen dev beton bloklar deniz yoluyla taşınarak deniz tabanına yerleştiriliyor ve birbirine bağlanıyor. Projenin belkemiğini oluşturan 89 adet beton bloğun her biri 217 metre uzunluğunda ve yaklaşık 73,5 bin ton ağırlığında.

MİLİMETRİK HASSASİYET

Bu blokları taşıyıp yerleştirecek olan IVY adlı özel gemi gerekli testleri başarıyla tamamladı. Gemi, tüm parçaları deniz tabanına indirmek için toplam 88 sefer yapacak. Operasyonun en kritik boyutu ise hassasiyet, birbirine kenetlenen bloklar arasındaki maksimum tolerans payı yalnızca 15 milimetre.

DANİMARKA'DAN ALMANYA'YA 18 KİLOMETRE

Tünel, Danimarka'nın Lolland Adası ile Almanya'nın Fehmarn Adası arasındaki Fehmarn Boğazı'nı geçecek. Tamamlandığında dünyanın en uzun su altı ulaşım yapıları arasına girecek olan bu 18 kilometrelik hat, hem otomobil hem de tren trafiğine açık olacak. Projenin iki ülke arasındaki yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltması ve kıtalar arası taşımacılığı hızlandırması bekleniyor. 5,1 milyar euro olarak hesaplanan proje maliyeti, bütçesini %50 oranında aşarak 7,5 milyar Euro'ya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Dünya
Tuzak kurup kayda aldılar: ‘Sadece ders vermek istemiştik’ dediler, ölümle sonuçlandı
Tuzak kurup kayda aldılar: ‘Sadece ders vermek istemiştik’ dediler, ölümle sonuçlandı
Mao'nun çılgın projesi 79 milyar dolar tuttu: 118 milyona su sağlayan baraj 330 bin kişiyi de yerinden etti
Mao'nun çılgın projesi 79 milyar dolar tuttu: 118 milyona su sağlayan baraj 330 bin kişiyi de yerinden etti
Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler Girit'e bırakıldı!
Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler Girit'e bırakıldı!