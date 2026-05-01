Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayacak Fehmarnbelt su altı tünelinde yerleştirme operasyonları bu bahar başlıyor. 18 kilometrelik dev yapı, hem karayolu hem demiryolu trafiğine hizmet edecek.

KAZMAK YERİNE BETON BLOKLARI DENİZ TABANINA YERLEŞTİRİYORLAR

Fehmarnbelt Tüneli, klasik kazma yöntemlerinin değil, batırma tünel tekniğinin kullanıldığı bir proje. Karada üretilen dev beton bloklar deniz yoluyla taşınarak deniz tabanına yerleştiriliyor ve birbirine bağlanıyor. Projenin belkemiğini oluşturan 89 adet beton bloğun her biri 217 metre uzunluğunda ve yaklaşık 73,5 bin ton ağırlığında.

MİLİMETRİK HASSASİYET

Bu blokları taşıyıp yerleştirecek olan IVY adlı özel gemi gerekli testleri başarıyla tamamladı. Gemi, tüm parçaları deniz tabanına indirmek için toplam 88 sefer yapacak. Operasyonun en kritik boyutu ise hassasiyet, birbirine kenetlenen bloklar arasındaki maksimum tolerans payı yalnızca 15 milimetre.

DANİMARKA'DAN ALMANYA'YA 18 KİLOMETRE

Tünel, Danimarka'nın Lolland Adası ile Almanya'nın Fehmarn Adası arasındaki Fehmarn Boğazı'nı geçecek. Tamamlandığında dünyanın en uzun su altı ulaşım yapıları arasına girecek olan bu 18 kilometrelik hat, hem otomobil hem de tren trafiğine açık olacak. Projenin iki ülke arasındaki yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltması ve kıtalar arası taşımacılığı hızlandırması bekleniyor. 5,1 milyar euro olarak hesaplanan proje maliyeti, bütçesini %50 oranında aşarak 7,5 milyar Euro'ya çıktı.