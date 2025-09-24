70 milyon yaşındaki dinozor son yemeğiyle bulundu

Araştırmacılar, bu türün Joaquinraptor casali olarak adlandırıldığını ve 7 metre uzunluğunda ve 1.000 kg'dan daha ağır olduğunu söylüyor.

Joaquinraptor'un yaşamının yeniden canlandırılması (Andrew McAfee, Carnegie Doğa Tarihi Müzesi)

“MEGARAPTOR” AİLESİNİN PARÇASI

Araştırmacılara göre bu tür, yaklaşık 70 milyon yıl önce Güney Amerika'nın en üst düzey avcısı olmakla birlikte “güçlü kolları ve pençeleri olan” “megaraptor” dinozor ailesinin bir parçasıydı.

Bu dinozorların Güney Amerika, Asya ve Avustralya'da hakim olduğu düşünülüyor, ancak fosillerin parça parça bulunabilmesi nedeniyle bilgi edinmekte zorlanılıyordu.

‘HALEN YETERİNCE ANLAŞILMADI’

Bilim insanları durumu, Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, “Megaraptorların morfolojisi ve evrimiyle ilgili birçok önemli husus, büyük ölçüde bu teropodların fosillerinin çoğunun parçalı olması nedeniyle hala yeterince anlaşılamamıştır” şeklinde açıkladı.

Son araştırmada, bölgesine atfen bu isim verilen Joaquinraptor casali'nin iyi korunmuş ve kısmen eklemli kalıntılarının tanımlandığı belirtildi.

19 YAŞINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Araştırmacılar, Arjantin'in Patagonya bölgesinde Lago Colhué Huapi fosil sahası olarak da bilinen bölgeden dinozorun kafatası, ön ve arka uzuvları, kaburgaları ve omurlarının çoğunu ortaya çıkardılar.

Ancak, dinozorun tam olarak yetişkin olmadığı ve öldüğünde muhtemelen 19 yaşında olduğu belirtiliyor.

AĞZINDA TİMSAHLA BULUNDU

J. casali'nin alt çenelerine bastırılmış fosilleşmiş bir timsah bacak kemiği de bulundu. Bu, dinozorun beslenme davranışına işaret ediyor ve dinozorun bölgedeki en üst düzey avcı olabileceğini düşündürüyor.

“Megaraptoridler, Kretase döneminin sonuna yaklaşırken Patagonya'nın orta ve güneyindeki paleoekosistemlerde en üst düzey avcılar gibi görünüyorlar” diye yazdı araştırmacılar. Ancak daha fazla ve detaylı bilgiler edinmek için bulguların çoğalması gerektiğini de vurguladılar.