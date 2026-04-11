7 bin tonluk 5 katlı tarihi okul yıkılmak yerine adım adım yürütüldü

Şanghay’da 85 yıllık tarihi okul binası, robotik bacaklar üzerinde yürütülerek yıkılmaktan kurtarıldı. 7 bin 600 tonluk dev yapının 18 gün süren sıra dışı yolculuğu, modernleşme ve koruma arasındaki dengede dünya çapında bir mühendislik zaferine dönüştü.

Şanghay kentinde modernleşmenin gölgesinde kalan 85 yıllık Lagena İlkokulu, alışılmışın dışındaki bir yöntemle yok olmaktan kurtarıldı. Bölgedeki yeni ofis projelerine yer açmak için yıkılması beklenen 7 bin 600 tonluk dev yapı, robotik bacaklar üzerinde adeta yürütülerek yeni konumuna taşındı.

Çin’in hızlı kentleşme sürecinde feda edilen tarihi dokunun korunması adına atılan bu dev adım, dünya çapında bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti.

ROBOTİK BACAKLAR DEVREYE GİRDİ TARİHİ YAPI AYAĞA KALKTI

Geleneksel raylı sistemlerin yetersiz kaldığı bu dev operasyonda, insan adımlarını taklit eden 200 adet hareketli destek kullanıldı. Projenin teknik sorumlusu Lan Wuji’nin "binaya verilen koltuk değnekleri" olarak tanımladığı bu sistem, beş katlı binanın altına yerleştirildi.

Sensörlerle donatılan robotik bacaklar, binanın dengesini milimetrik hesaplarla koruyarak dev yapıyı her seferinde küçük ama güvenli adımlarla ilerletti.

18 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ MUTLU SONLA BİTTİ

Binanın kendine has "T" şeklindeki yapısı ve izlemesi gereken kavisli rota, mühendisleri en zorlayan noktalar arasında yer aldı. Statik dengenin bozulma riskine karşı 18 gün boyunca iğne oyası gibi işlenen süreç sonunda, tarihi bina 21 derece döndürülerek 62 metre ötedeki yeni yerine ulaştırıldı.

1935 yılında inşa edilen bu kültür mirası, 15 Ekim itibarıyla tamamlanan operasyon sayesinde yıkım ekiplerinin elinden kurtarılmış oldu.

YIKMAK YERİNE YAŞATMAYI SEÇTİLER

Kültür Devrimi dönemindeki "eskiyi yok etme" anlayışı, yerini artık tarihi koruma yasalarına ve teknolojik çözümlere bırakıyor. Mühendis Lan Wuji, bir binayı yıkıp yeniden yapmanın maliyetinin taşımaktan çok daha yüksek olduğunu ifade ederken, kültürel kaybın ise paha biçilemez olduğuna dikkat çekiyor.

Artık okul olarak kullanılmayacak olan bu yapı, Şanghay’ın tarihini anlatan bir kültür merkezi ve eğitim üssü olarak kentin hafızasını yaşatmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

