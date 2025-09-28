5 kişi yaralandı: Tonlarca sosis acilen geri çağrıldı

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (USDA), en az beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosisli yemek vatana ihanet sayılacak

Toplam 26 bin ton ağırlığındaki geri çağırma kapsamına alınan ürünler, bu yılın mart ve eylül ayları arasında çevrimiçi olarak ve ülke çapındaki marketlerde satıldı. Ayrıca, USDA'nın Ulusal Okul Öğle Yemeği Programı aracılığıyla olmasa da okul bölgelerine ve gıda hizmet şirketlerine de dağıtıldı.

HAMURA TAHTA GİRDİ

Hillshire Brands, sorunun hamurun hazırlanmasından önce üretime giren tahta çubuklardan kaynaklandığını ve kontaminasyona neden olduğunu tespit etti.

Volkswagen, 8 milyon siparişi sosisle aldı

Beş yaralanma vakası bildirilmiş olsa da, başka vaka doğrulanmadı.

YETKİLİLERDEN ACİL ÇAĞRI

USDA, geri çağrılan ürünlerin hala ev, okul veya kurumların dondurucularında bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu. Tüketicilerin bu ürünleri derhal atmaları veya iade etmeleri isteniyor.

USDA cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, “Yetkililer, bu ürünleri buzdolabında veya dondurucusunda bulunduran herkesi, bu ürünleri atmaya veya satın aldıkları yere iade etmeye çağırıyor” dedi.