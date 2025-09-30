3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Yahudi bayramı kutlanacak

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsrail ordusu mahalle mahalle yasağı uygulamaya başlarken 2 Ekim'e kadar "Yom Kippur" adı verilen Yahudi bayramı kutlanacak.

İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da "Yom Kippur" bayramını gerekçe göstererek Filistinlilere yönelik yeni yasağı uygulamaya aldı.

YAHUDİ BAYRAMI KUTLANACAK

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki bazı mahallelerde Yahudilerin dini bayramı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, "İsrail ordusu, sabah saat 06.00'dan itibaren El Halil kentindeki bazı mahalleleri kapatarak sokağa çıkma yasağı ilan etti." dedi.

3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

İsrail ordusunun Filistinlilerin sokağa çıkmasına izin vermediği ve esnafı, dükkanlarını kapatmaya zorladığını dile getiren Cabir, "Yahudilerin dini bayramı gerekçesiyle bölgenin 2 Ekim Perşembe gününe kadar kapalı kalacağı ve sokağa çıkma yasağının olduğunu bize ilettiler." bilgisini paylaştı.

Cabir, yasağın Harem-i İbrahim Camisini El Halil kentindeki yasa dışı yerleşim yerlerine bağlayan 25 bin nüfusa sahip Vadi el-Hasin, Cabir ve es-Selayime mahallelerini kapsadığını aktardı.

İsrail'in, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini de Yahudilerin dini bayramı bahanesiyle 3 gün boyunca kapatma kararı aldığı belirtilmişti.

