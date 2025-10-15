29 yaşındaki genç kadını 52 yaşındaki eski sevgilisi vahşice öldürdü: Polisler de kapıdaydı

İtalya, Milano'da işlenen vahşi bir cinayetle sarsıldı.

29 yaşındaki model ve girişimdi Pamela Genini, evinde 52 yaşındaki eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

The Sun'daki habere göre 52 yaşındaki adam gece yarısı kadının evine geldi. İkili arasında tartışma yaşanırken, genç kadın bir arkadaşını arayarak yardım istedi.

Polisler kapıya geldiğinde "Kargodan teslimat geldi" diyerek kapıya yönelen kadını adam balkona kadar sürükleyerek defalarca bıçakladı.

Genini'nin çığlıkları komşularını da harekete geçirdi. Bu sırada polis de kapışı kırarak içeri girdi.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis, genç kadını ölmüş bir halde bulurken, adamın da kanlar içinde olduğunu gördü. Genç kadını öldüren adamın da bıçakla kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Cinayet hükümlüsü onca zaman sokaklarda dolaşmış!

Hastaneye kaldırılan saldırganın hayati tehlikeyi atlatmasının ardından tutuklandığı bildirildi.

Apartman sakinleri, zanlının daha önce de kadını taciz ettiğini, defalarca binaya izinsiz girdiğini ve “kapıyı açmazsan seni bulurum” diyerek tehditte bulunduğunu söyledi.