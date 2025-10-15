29 yaşındaki genç kadını 52 yaşındaki eski sevgilisi vahşice öldürdü: Polisler de kapıdaydı

29 yaşındaki genç kadını 52 yaşındaki eski sevgilisi vahşice öldürdü: Polisler de kapıdaydı
Yayınlanma:
İtalya, Milano'da işlenen bir cinayetle sarsıldı. 29 yaşındaki model ve girişimci Pamela Genini, eski sevgilisi tarafından evinde öldürüldü.

İtalya, Milano'da işlenen vahşi bir cinayetle sarsıldı.

29 yaşındaki model ve girişimdi Pamela Genini, evinde 52 yaşındaki eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

The Sun'daki habere göre 52 yaşındaki adam gece yarısı kadının evine geldi. İkili arasında tartışma yaşanırken, genç kadın bir arkadaşını arayarak yardım istedi.

Polisler kapıya geldiğinde "Kargodan teslimat geldi" diyerek kapıya yönelen kadını adam balkona kadar sürükleyerek defalarca bıçakladı.

Genini'nin çığlıkları komşularını da harekete geçirdi. Bu sırada polis de kapışı kırarak içeri girdi.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis, genç kadını ölmüş bir halde bulurken, adamın da kanlar içinde olduğunu gördü. Genç kadını öldüren adamın da bıçakla kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Cinayet hükümlüsü onca zaman sokaklarda dolaşmış!Cinayet hükümlüsü onca zaman sokaklarda dolaşmış!

Hastaneye kaldırılan saldırganın hayati tehlikeyi atlatmasının ardından tutuklandığı bildirildi.

Apartman sakinleri, zanlının daha önce de kadını taciz ettiğini, defalarca binaya izinsiz girdiğini ve “kapıyı açmazsan seni bulurum” diyerek tehditte bulunduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Dünya
Putin ve Şara Moskova'da bir araya geldi
Putin ve Şara Moskova'da bir araya geldi
Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak
Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak