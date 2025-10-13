Cinayet hükümlüsü onca zaman sokaklarda dolaşmış!

Türkiye'de artan suç oranlarına karşılık verilen cezalar, kamuoyunda sık sık tartışma konusu oluyor. Yurttaşta, var olduğu günden güne kabul gören "cezasızlık algısı" suçluları cesaretlendirirken, mağdurların adalet arayışı ya hiç karşılık bulmuyor ya da adalet zamanından çok sonra geliyor.

Firari hükümlü Van’da yakalandı!

HÜKÜMLER ONANSA BİLE SOKAKTA GEZİYORLAR

İşlenen suçların büyüklüğüne rağmen çok sayıdaki fail, tutuksuz yargılanıyor. Uzun süren yargılamalarla beraber suç failleri, aradan geçen süre boyunca toplum arasında rahatça gezebiliyor. Tutuksuz yargılanan sanıklar, haklarındaki hükümler onandıktan sonra da kendi rızalarıyla teslim olmuyor, aksine adaletten kaçabildikleri kadar kaçıyorlar.

CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ONCA ZAMAN YURTTAŞIN ARASINDA GEZDİ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Timi ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yabancı uyruklu H.R.'nın yeri belirlendi.

YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, firarinin Van'ın Başkale ilçesine bağlı Bebleşin mevkisinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.R.'yi yakaladı. H.R., işlemlerinin ardından Van Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.