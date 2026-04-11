24 saatlik yol 4 dakikaya indi: 8 kettle enerjisiyle dünyayı döndürüyorlar

Yayınlanma:
Falkirk Wheel, İskoçya’nın mühendislik harikası olarak lojistikte devrim yaratıyor. 24 metrelik yükseklik farkını sadece 4 dakikada aşan döner gemi asansörü, 1 gün süren zorlu yolculuğu dakikalara indirerek verimlilikte çığır açıyor.

İskoçya’nın mühendislik vizyonu, dünyanın tek döner gemi asansörü olan "Falkirk Çarkı" ile lojistik dünyasında ezber bozuyor. Forth ve Clyde ile Union kanalları arasındaki 24 metrelik yükseklik farkını ortadan kaldıran bu dev yapı, estetik ve teknolojiyi aynı potada eritiyor.

Lojistik operasyonların önündeki en büyük engellerden biri olan yükseklik farkı, İskoçya’da teknolojiyle dize getirildi. Geçmişte gemilerin tam 1 gününü alan o zorlu yolculuk, artık sadece dakikalar içinde tamamlanıyor.

24 SAATTEN 4 DAKİKAYA İNDİ

Geçmiş yıllarda bölgeden geçen gemiler, iki kanal arasındaki 24 metrelik farkı aşmak için 11 basamaktan oluşan geleneksel bir havuz sistemi kullanmak zorundaydı. Bu zahmetli süreç, operasyonları aksatıyor ve yolu tam 1 güne yayıyordu. 2002 yılında hizmete giren Falkirk Çarkı, bu süreyi mucizevi bir şekilde 4 dakikaya indirerek zamanın ne kadar kıymetli olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

8 KETTLE ENERJİSİYLE DÖNÜYOR

Yapının işleyişi, Arşimet’in suyun kaldırma kuvveti prensibine dayanıyor. Her biri 300 ton su kapasiteli iki hazne, sisteme gemi girdiğinde bile ağırlık dengesini milimetrik olarak koruyor. Hazneye giren gemiye eş değer miktarda su dışarı itildiği için mekanizma statik dengesini asla kaybetmiyor.

En çarpıcı detay ise enerji tüketimi: Bu devasa yapı, 180 derecelik dönüşü için yalnızca 1.5 kWh enerji harcıyor. Bu miktar, sadece 8 adet ev tipi su ısıtıcısının (kettle) harcadığı enerjiye eş değer.

MEKANİK SENKRONİZASYONLA TAM GÜVENLİK

Çarkın dönüşü sırasında gemilerin ve suyun dökülmesini engelleyen özel bir dişli sistemi devrede. Ana yapı dönerken iç kısma yerleşen dişliler, gondolların merkezin tersi yönünde hareket etmesini sağlıyor. Bu sayede gemiler her zaman suya paralel kalarak güvenli bir şekilde seviye değiştiriyor. Mühendislik ve güvenliğin bu kusursuz uyumu, lojistik sektörüne sadece hız değil, aynı zamanda sarsılmaz bir güven sunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

