2026'da havalanan uçak 2025 yılında indi

Havacılık tarihinde nadir görülen, görenlerin takvimlerini kontrol etmesine neden olan o olay yeniden yaşandı! Yeni yılın ilk dakikalarında Hong Kong’dan havalanan dev yolcu uçağı, saatler süren yolculuğun ardından akılalmaz bir ana tanıklık etti. Uçak piste teker koyduğunda takvimler henüz bir önceki yılı gösteriyordu. İşte herkesin konuştuğu o uçuşun detayları...

HAVADA YIL DEĞİŞTİREN İNANILMAZ YOLCULUK

Cathay Pacific havayollarına ait CPA880 sefer sayılı uçuş, 1 Ocak 2026 saat 00.25’te Hong Kong’dan motor çalıştırdı. Yolcular gökyüzünde yeni yılın ilk saatlerini kutlarken, okyanusun öte yakasından gelen haber herkesi şaşırttı. Pasifik Okyanusu’nu boydan boya kat eden uçak, Los Angeles’a yerel saatle 31 Aralık 2025 akşamı 20.55’te iniş yaptı.

SIRRI "ULUSLARARASI TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ"

Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu durumun arkasında aslında coğrafi bir gerçek yatıyor. İki şehir arasındaki devasa saat farkı ve uçağın Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’ni geçmesi, zamanı adeta "geri sardı". Bu sayede yolcular uçaktan indiklerinde kendilerini hala 2025 yılının son gününde buldular.

İKİNCİ KEZ YENİ YIL KUTLAMA ŞANSI!

Uçağa 2026 yılında binen yolcular, Amerika’ya indiklerinde adeta bir "zaman döngüsüne" girmiş gibi oldular. Uçuş ekibi ve yolcular için bu durum, 2026 yılına iki kez girme ve yeni yıl kutlamalarını iki farklı kıtada, iki farklı yılda yapma şansı sundu.