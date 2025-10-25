13 yaşındaki çocuk 100 tane mıknatıs yuttu

13 yaşındaki çocuk 100 tane mıknatıs yuttu
Yayınlanma:
13 yaşındaki bir çocuğun 100 adet mıknatıs yutmasının ardından Yeni Zelandalı doktorlar yaptıkları müdahaleyle çocuğun bağırsaklarının bir kısmını ameliyatla aldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni Zelanda'da 13 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 100 mini mıknatıs, bağırsak dokusunda hasara yol açtı ve çocuğun bağırsağının bir bölümü ameliyatla alınmak zorunda kalındı.

magnetxray.jpg
Vaka raporunda paylaşılan röntgen görüntüsü

3 yaşındaki Berfin'in karnında tam 66 mıknatıs çıktı!3 yaşındaki Berfin'in karnında tam 66 mıknatıs çıktı!

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GELDİ

Yeni Zelanda'da yaşanan tıbbi vakada, 13 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs, bağırsak dokusunda ciddi hasara yol açtı. "New Zealand Medical Journal" dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, günler süren karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgen görüntülerinde, karnının sağ alt bölgesinde birbirine yapışmış metal yığınları tespit edildi.

3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı!3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı!

BİR HAFTA SONRA TABURCU EDİLDİ

Yapılan ameliyatta, mıknatısların bağırsak dokusuna yaptığı baskı nedeniyle doku hasarı oluştuğu belirlendi. Bağırsağın hasar gören bölümleri cerrahi müdahaleyle alınan çocuk, operasyon sonrasında iyileşti. Normal beslenme düzenine kısa sürede dönen çocuğun bir hafta sonra taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

