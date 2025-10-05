3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı!

Erzurum’da 3 yaşındaki çocuk, evde oynadığı sırada 19 mıknatıs yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuğun durumunu fark eden ailesi, hastaneye başvurdu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

MIKNATIS ENDOSKOPİYLE ÇIKARILDI!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun yemek borusuna yapışan 19 mıknatıs endoskopik yöntemle çıkarıldı.

TABURCU EDİLDİ

Mıknatısların, mide girişinde ve yemek borusunda zedelenmelere yol açtığı belirtildi. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.