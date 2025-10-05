3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı!

Yayınlanma:
Erzurum’da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

Erzurum’da 3 yaşındaki çocuk, evde oynadığı sırada 19 mıknatıs yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuğun durumunu fark eden ailesi, hastaneye başvurdu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

miknatiss-3.jpg

MIKNATIS ENDOSKOPİYLE ÇIKARILDI!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun yemek borusuna yapışan 19 mıknatıs endoskopik yöntemle çıkarıldı.

miknatiss-1.jpg

TABURCU EDİLDİ

Mıknatısların, mide girişinde ve yemek borusunda zedelenmelere yol açtığı belirtildi. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

miknatiss-2.jpg

Kaynak:DHA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti