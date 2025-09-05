102 yaşında dağın tepesine çıktı: Rekor kırdı

Kokichi Akuzawa, 102 yaşında Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olmak için çıktığı yolculukta zafere ulaştı. Bu başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından tanınarak resmileşti.

Akuzawa, 70 yaşındaki kızı Motoe, torunu, torununun kocası ve yerel bir dağcılık kulübünden dört arkadaşıyla birlikte Fuji Dağı’na tırmandı.

Dağcılık ekibi, 5 Ağustos'ta Japonya'nın en yüksek dağı olan 3.776 metre (12.388 fit) yüksekliğindeki zirveye tırmanmadan önce iki gece boyunca patikada kamp kurdu.

İLK REKOR DEĞİL

Akuzawa'nın Fuji Dağı'na 96 yaşındayken tırmanan kişiden sonra bu rekoru tekrar kırdı. Akuzawa, Fuji tırmanışından önce üç ay boyunca antrenman yaptı, sabah 5'te uyanarak bir saatlik yürüyüşler yaptı ve çoğunlukla Japonya'nın merkezindeki Gunma'nın batısındaki Nagano vilayetinde her hafta yaklaşık bir dağ tırmandığını açıkladı.

RESİM DERSİ VERİYOR

Akuzawa, son günlerde sabahlarını bir yaşlı bakım merkezinde gönüllü olarak çalışarak ve evindeki stüdyosunda resim dersleri vererek geçiriyor.

Dağcılık ve resim, zaman ve özveri gerektiren aktiviteler, ama ikisi de huzur veriyor, diyor.

Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdıYaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

