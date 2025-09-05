102 yaşında dağın tepesine çıktı: Rekor kırdı

Akuzawa, 70 yaşındaki kızı Motoe, torunu, torununun kocası ve yerel bir dağcılık kulübünden dört arkadaşıyla birlikte Fuji Dağı’na tırmandı.

Dağcılık ekibi, 5 Ağustos'ta Japonya'nın en yüksek dağı olan 3.776 metre (12.388 fit) yüksekliğindeki zirveye tırmanmadan önce iki gece boyunca patikada kamp kurdu.

İLK REKOR DEĞİL

Akuzawa'nın Fuji Dağı'na 96 yaşındayken tırmanan kişiden sonra bu rekoru tekrar kırdı. Akuzawa, Fuji tırmanışından önce üç ay boyunca antrenman yaptı, sabah 5'te uyanarak bir saatlik yürüyüşler yaptı ve çoğunlukla Japonya'nın merkezindeki Gunma'nın batısındaki Nagano vilayetinde her hafta yaklaşık bir dağ tırmandığını açıkladı.

RESİM DERSİ VERİYOR

Akuzawa, son günlerde sabahlarını bir yaşlı bakım merkezinde gönüllü olarak çalışarak ve evindeki stüdyosunda resim dersleri vererek geçiriyor.

Dağcılık ve resim, zaman ve özveri gerektiren aktiviteler, ama ikisi de huzur veriyor, diyor.

