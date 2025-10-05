TÜBİTAK’tan uzay haftasına göklerde bir adım

TÜBİTAK, her yıl 4–10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Uzay Haftası’nı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 2025 teması “Uzayda Yaşamak” olarak belirlendi. Bu kapsamda TÜBİTAK’a bağlı bilim merkezlerinde özel yayınlar ve buluşmalar gerçekleştirilecek.



“Dünya Uzay Haftası Özel Etkinliği” adıyla düzenlenecek program kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler bilim insanlarıyla canlı yayında bir araya gelecek. Öğrenciler, uzmanlara doğrudan sorular yöneltebilecek.

Dünya uzay zirvesi Türkiye’ye taşınıyor



Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da 10 Ekim günü saat 14.00–15.00 arasında Kocaeli Bilim Merkezi’nden öğrencilerle buluşacak. Etkinliğin amacı, gençlerde uzay bilimlerine olan ilgiyi artırmak.

ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Açıklamada, Türkiye’nin 5–9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapacağı da belirtildi. Etkinlik, Türkiye Uzay Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak.



TÜBİTAK, Türkiye’nin uzaydaki teknolojik ilerlemesini de özetledi. BİLSAT ve GÖKTÜRK-2 ile başlayan yerli uydu çalışmaları, İMECE uydusuyla yüksek çözünürlüklü gözleme ulaştı. Yeni nesil İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları için de hazırlıklar sürüyor. Bu uyduların 2027 ve 2028 yıllarında uzaya fırlatılması planlanıyor.



TÜBİTAK, Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın devreye girmesiyle, haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaldığını vurguladı.



Türkiye’nin uzay hedefleri arasında Ay’a yönelik çalışmalar da yer alıyor. TÜBİTAK koordinasyonundaki projeler kapsamında, Ay’a önce keşif uydusu gönderilmesi, ardından yüzeye yumuşak iniş yapılması planlanıyor. Böylece Türkiye, Ay’a ulaşabilen sayılı ülkelerden biri olmayı hedefliyor.



Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in gerçekleştirdiği uzay görevleriyle Türkiye, insanlı uzay araştırmalarında önemli bir eşiği aşmış oldu. Yapılan deneyler, gelecekteki bilimsel projelere katkı sağlayacak.



