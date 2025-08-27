Gizliliğiniz tehlikede: İşte en çok konum verisi toplayan uygulamalar!

VPN hizmeti sağlayıcısı Surfshark’ın yaptığı son araştırma, sosyal medya platformlarının konum verisi toplama alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre X, kullanıcılarının konum bilgilerini en yoğun şekilde toplayan ve bu verileri en çok işleyen uygulama olarak öne çıktı.

Onu Instagram, Threads, Facebook, Pinterest, Snapchat, LinkedIn ve YouTube izledi. LinkedIn ve YouTube’un ise diğerlerine kıyasla konum verilerini çok daha sınırlı düzeyde işlediği ve yalnızca algoritmalar ile uygulamanın temel işleyişinde kullandığı belirtildi.

Araştırma, Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulamasının varsayılan konum izinlerini inceledi. Sonuçlar, birçok platformun kullanıcılarından geniş çaplı veri talep ettiğini ortaya koyuyor.

Özellikle X ile Zuckerberg’e ait Instagram, Threads ve Facebook, konum bilgisi toplama konusunda başı çekiyor.

X BAŞI ÇEKİYOR

Araştırma, sekiz sosyal medya uygulamasının kullanıcılarından hassas konum verisi talep ettiğini ortaya koydu. X’in liderliğindeki listede, Instagram, Threads, Facebook ve Pinterest de detaylı konum bilgisi isteyen platformlar arasında yer aldı.

Snapchat daha kısıtlı veriyle yetinirken, LinkedIn ve YouTube neredeyse hiç hassas konum talebinde bulunmuyor.

Toplanan bu bilgiler, sosyal ağların reklamverenlere daha hedefli seçenekler sunmasına imkan tanıyor. X ve Pinterest’in, kullanıcı verilerini reklam amaçlı toplamanın ötesinde, kullanıcı davranışlarını izlemek için de kullanabileceği iddiaları gündemde.