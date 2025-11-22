Yasa dışı bahis reklamı yapanlara karşı harekete geçildi

Yasa dışı bahis reklamı yapanlara karşı harekete geçildi
Yayınlanma:
Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yayını yapan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web site hesabı engellendi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı bahise yönlendirmek ve özendirmek üzerine yapılan çevrimiçi platform reklamlarını engellemek amacıyla Kars'ta ekipler harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis reklamı yayınını paylaşan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web sitesi hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

