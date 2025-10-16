Victoria's Secret meleklerinin muhteşem geri dönüşü! Tüm ezberleri bozdular

Victoria’s Secret 2025 defilesi, yeni kreatif direktör Adam Selman’ın liderliğinde, gerçekleşti. Açılışı yapan Amerikalı model Jasmine Tookes, altın renkli göz alıcı kostümünün yanı sıra belirgin hamile karnıyla dikkat çekti. Üçüncü trimesterde podyuma çıkan ilk model olan Tookes, izleyicilerden büyük alkış aldı. Daha önce Heidi Klum, Doutzen Kroes ve Irina Shayk gibi isimler de hamile hâlleriyle yürümüş, ancak bu kadar ileri haftada çıkmamışlardı.

Z KULAĞI SAHNEYE ÇIKTI

Defilede klasik isimlerin yanı sıra Z kuşağının öne çıkan yüzleri de sahne aldı. Lila Moss, Iris Law, Alex Consani ve Barbie Ferreira gibi genç modeller, yeni dönemin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

KAPSAYICILIK TEMASI HAKİMDİ

2025 defilesi, sadece modayla değil, mesajlarıyla da konuşuldu. Irk, beden ölçüsü, yaş ve cinsiyet çeşitliliğine yer verilen şovda; Ashley Graham, Paloma Elsesser ve Anok Yai gibi farklı vücut tiplerinden modeller sahne aldı.

KİMLER PODYUMA ÇIKTI?

Bu yıl defilede sahne alan yıldız isimler arasında şunlar yer aldı:

Alessandra Ambrosio

Barbara Palvin

Lila Moss

Behati Prinsloo

Doutzen Kroes

Adriana Lima

Jasmine Tookes

Angel Reese

Emily Ratajkowski

Precious Lee, Ashley Graham gibi büyük beden modeller de yer aldı.