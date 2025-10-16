Victoria's Secret meleklerinin muhteşem geri dönüşü! Tüm ezberleri bozdular

Victoria’s Secret 2025 defilesi, hamile modeli Jasmine Tookes’un açılışıyla dikkat çekti. Z kuşağı modelleri ve kapsayıcılık teması öne çıktı. Madison Beer sahne alırken, ünlü isimler podyuma çıktı.

Victoria’s Secret 2025 defilesi, yeni kreatif direktör Adam Selman’ın liderliğinde, gerçekleşti. Açılışı yapan Amerikalı model Jasmine Tookes, altın renkli göz alıcı kostümünün yanı sıra belirgin hamile karnıyla dikkat çekti. Üçüncü trimesterde podyuma çıkan ilk model olan Tookes, izleyicilerden büyük alkış aldı. Daha önce Heidi Klum, Doutzen Kroes ve Irina Shayk gibi isimler de hamile hâlleriyle yürümüş, ancak bu kadar ileri haftada çıkmamışlardı.

Z KULAĞI SAHNEYE ÇIKTI

Defilede klasik isimlerin yanı sıra Z kuşağının öne çıkan yüzleri de sahne aldı. Lila Moss, Iris Law, Alex Consani ve Barbie Ferreira gibi genç modeller, yeni dönemin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

KAPSAYICILIK TEMASI HAKİMDİ

2025 defilesi, sadece modayla değil, mesajlarıyla da konuşuldu. Irk, beden ölçüsü, yaş ve cinsiyet çeşitliliğine yer verilen şovda; Ashley Graham, Paloma Elsesser ve Anok Yai gibi farklı vücut tiplerinden modeller sahne aldı.

KİMLER PODYUMA ÇIKTI?

Bu yıl defilede sahne alan yıldız isimler arasında şunlar yer aldı:

lt8kyoxd2uwkjghijau1og.webp
Alessandra Ambrosio
wap20rvjs0chploc8uelba.webp
Barbara Palvin
4tbbzxyfu0iyzbpxlfa-gq.webp
Lila Moss
aalw8cbku0u1t9emtbvrdw.webp
Behati Prinsloo
2veuiyuhlkst8fpjs-dh9w.webp
Doutzen Kroes
b1tjj4k-tkmamgd3wb-3gq.webp
Adriana Lima
0yz30cpvpuq8v8ysmbqauq.webp
Jasmine Tookes oldu. 9 aylık hamile model,
teanukdze0yovlbfz5ib7g.webp
Bayou Barbie" lakaplı Angel Reese,
ix-bteyiduazoug-tb2i-q.webp
Emily Ratajkowski
sc9jspdyokm7sjriy66tcq.webp
Precious Lee, Ashley Graham gibi büyük beden modeller de yer aldı.
4ze64a57m0qvu8jd6s70qw.webp
26 yaşındaki Madison Beer, hem şarkı söyledi hem de modellik yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

