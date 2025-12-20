Gelibolu'da yürek ısıtan görüntüler: Tilkiyi eliyle besledi o anları kayda aldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Ekrem Nizamoğlu isimli yurttaş, gördüğü tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karabük’te fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu yansıdıKarabük’te fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu yansıdı

Tarihi yarımadada 57'nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

TİLKİYİ ELİYLE BESLEDİ O ANLARI PAYLAŞTI

Tarihi Gelibolu Yarımadası Conkbayırı bölgesini ziyaret eden Ekrem Nizamoğluisimli yurttaş, tilkiye yiyecek verdiğini anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Karşılaştığı tilkiyi eliyle besleyen yurttaş, yürek ısıtan o görüntüleri paylaştı.

