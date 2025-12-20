Bilimsel araştırmalar ortaya koydu: Türkiye 'narsist' çıktı!

Yayınlanma:
53 ülkede yapılan kapsamlı araştırma, narsizmin kültürler arasında farklı biçimlerde ortaya çıktığını gösterirken, Türkiye’nin “hayranlık” boyutunda en yüksek puanlara sahip ülkeler arasında yer aldığı görüldü. Çalışma, yaş ve cinsiyet gibi demografik etkenlerin narsizm üzerindeki belirleyici rolünü de ortaya koydu.

Michigan State Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen araştırmada, narsizmin en yüksek olduğu ülkelerle ilgili dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Self and Identity dergisinde yayımlanan araştırmada, 53 ülkeden 45 bini aşkın katılımcının kendilerini ne ölçüde narsist olarak tanımladıklarına ilişkin anket sonuçları incelendi. Araştırmacılar; yaş, cinsiyet ve algılanan sosyal statünün narsizmle ilişkisini analiz ederken, ülkelerin bireycilik-toplumculuk eğilimleri ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) gibi sosyoekonomik göstergeleri de değerlendirmeye aldı.

TÜRKİYE DİKKAT ÇEKİYOR

Nefes'te yer alan habere göre; araştırma bulgularına göre, narsizm düzeyinin en yüksek olduğu ilk beş ülke Almanya, Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore olarak sıralandı. En düşük narsizm puanları ise Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka’da görüldü. ABD, bu listede 16’ncı sırada yer aldı.

Narsizmin “hayranlık” boyutunda ise Türkiye, Nijerya, Irak, Çin ve Nepal ile birlikte ilk beş ülke arasında yer aldı.

Çalışma, kültürler arası ortak bir eğilimi de ortaya koydu: Genç yetişkinler, yaşlı bireylere kıyasla daha narsist; erkekler ise kadınlara göre daha yüksek narsizm puanlarına sahip.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

