Uçakta yeni dönem: Çorap giymek zorunlu parfüm sıkmak yasak!

Uzun mesafeli uçuşlarda ekonomi sınıfında rahatça uyuma hayali yakında gerçeğe dönüşebilir. Air New Zealand, yolcuların uçuş sırasında tamamen düz bir pozisyonda dinlenmelerini sağlayacak yenilikçi uyku kapsülleri sunuyor.

"Skynest" adı verilen bu sistem, ekonomi sınıfına yatak imkanı getiriyor ancak bir dizi kural ve kısıtlama da getiriyor.

UYKU KAPSÜLLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Bu kapsüller , dünyanın en uzun ticari rotalarından biri olan Auckland - New York güzergahında çalışan Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarında kullanıma sunulacak .

Yolcular, bilet fiyatına ek olarak yaklaşık 495 Yeni Zelanda doları tutarında bir ücret karşılığında önceden dört saatlik bir tatil dilimi rezervasyonu yapabilecekler.

Uçakta üç katlı bir sistem halinde düzenlenmiş toplam altı kapsül bulunacak ve her biri yalnızca bir kişi için tasarlanmış olacak.

KESİN KULLANIM ŞARTLARI:

Hijyen ve düzeni sağlamak amacıyla sıkı kurallar getirilmiştir:

Kapsüle girmeden önce özel çorap giymek zorunludur.

Yiyecek ve atıştırmalıkların yasaklanması

Güçlü parfümlerin ve kokuların yasaklanması

Yatak paylaşımı veya ek misafir kabul edilmemektedir.

Yatak çarşafları her randevudan sonra değiştirilir ve yolcuların dinlenme süresi boyunca emniyet kemeri takmaları zorunludur.

Kapsüller gerçekten ne kadar rahat ?

Her bir yatak yaklaşık 203 santimetre uzunluğunda olup, çoğu yolcunun rahatça uzanmasına olanak tanır. Ancak alan çok sınırlıdır; oturma yeri yoktur ve içeri girmek için eğilmek veya sürünmek gerekir.

Kamatica'nın yazdığına göre, yatağın genişliği omuz bölgesinde yaklaşık 64 santimetre olup ayaklara doğru daralmaktadır; bu da alanın yalnızca uzanmak için tasarlandığı anlamına gelir.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ TREND

Ranza tipi koltuklar business ve birinci sınıfta zaten standart olsa da, benzer bir konsept ilk kez ekonomi sınıfında uygulanıyor.

Air New Zealand bu hamleyi, uzun mesafeli uçuşlarda yolcu deneyimini iyileştirmenin yanı sıra yeni gelir kaynakları yaratmanın bir yolu olarak görüyor.

Bu yenilik neden uygulamaya konuluyor?

Kapsül uçuşlarının devreye alınması, havayolu sektörünün artan yakıt fiyatları ve küresel ekonomik zorluklar nedeniyle baskı altında olduğu bir döneme denk geliyor.

Şirket daha önce bilet fiyatlarını artırmış ve uçuş sayısını azaltmıştı; bu tür yenilikler rekabet gücünü ve karlılığı artırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Yeni bir seyahat yöntemi

18 saate kadar süren uzun uçuşlarda, yolcular nihayet sınırlı bir alanda ve sıkı kurallarla da olsa uyuma fırsatı bulacaklar.

Şirketin yolcuları horlama olasılığı konusunda şimdiden uyarması ilginç.

Kulak tıkaçlarının herkese dağıtılacağını söylüyorlar ve esprili bir not ekliyorlar: "İstatistiksel olarak, birileri bunu yapacak. Belki de o kişi siz olursunuz."