Etkisini binlerce kat artırıyor: Mutfaktaki en güçlü ikililer belli oldu

Yayınlanma:
Bilimsel araştırmalar, belirli gıdaların birlikte tüketilmesinin sağlık faydalarını katladığını kanıtladı. Domatesi yağla pişirmekten zerdeçala karabiber eklemeye kadar pek çok "takım çalışması", vücudun besinleri emme kapasitesini artırarak kronik hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

Bilimsel veriler klasikleşmiş yiyecek eşleşmelerinin sadece lezzet değil aynı zamanda tam bir sağlık deposu olduğunu kanıtlıyor. Bilim insanlarına göre belirli besin öğelerini doğru kombinasyonlarla tüketmek vücudun bu maddelerden aldığı verimi katlayarak artırıyor.

Özellikle kronik hastalıklarla savaşan ve oksidatif stresi azaltan fitokimyasallar doğru eşleşme sağlanmadığında vücut tarafından emilmeden sistemden atılabiliyor.

Avokado yağı hakkında bilmeniz gereken 5 şey - Uplifers

SEBZELERİN ANAHTARI SAĞLIKLI YAĞLARIN İÇİNDE SAKLI DURUYOR

National Geographic tarafından paylaşılan bilgilere göre, renkli sebzeler ve meyveler göz sağlığından kanser riskini azaltmaya kadar pek çok faydası bulunan karotenoidler açısından büyük bir zenginlik sunuyor. Ancak havuçta bulunan beta-karoten veya domatesteki likopen gibi hayati bileşenler yağda çözünen yapıda oldukları için tek başlarına tüketildiklerinde beklenen etkiyi göstermiyor.

Uzmanlar bu besinleri kilit olarak nitelerken zeytinyağı avokado veya hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları bu kilitleri açan anahtarlar olarak tanımlıyor.

Havuç Sote

DOMATESİ PİŞİRMEK BESİN DEĞERİNİ TAM ÜÇ KATINA ÇIKARIYOR

Beslenme alışkanlıklarında yapılan küçük değişiklikler alınan verimi şaşırtıcı boyutlara taşıyor. Yapılan araştırmalar sebzeleri pişirmenin biyoyararlanımı ciddi oranda artırdığını kanıtlıyor. Örneğin çiğ havuçta yüzde 11 olan emilim oranı sotelendiğinde yüzde 75 seviyelerine kadar yükseliyor.

Pişmiş Domates Sarımsak Ve Peynir Ile Telifsiz Fotoğraf ve Stok Görsel 201610442

Pişmiş domateste ise likopen miktarının çiğ haline oranla üç kat daha fazla olduğu görülürken zeytinyağı ile hazırlanan domates sosları uzmanlar tarafından en ideal seçenek olarak gösteriliyor.

Limon suyu zayıflatır mı? Ödem atmaya etkisi | Takipli Online Diyet

BİTKİSEL DEMİRİN GÜCÜNÜ LİMON SUYUYLA SERBEST BIRAKIN

Vücudun kendi başına üretemediği demir enerji seviyeleri ve kan hücrelerinin sağlığı için kritik bir rol oynuyor. Bitkisel kaynaklardan alınan demirin vücut tarafından emilmesi hayvansal kaynaklara göre çok daha zor bir süreç gerektiriyor. Bu noktada devreye giren C vitamini bitkisel demiri daha kolay çözünen bir forma dönüştürerek emilimi hızlandırıyor.

Ispanak salatasına limon sıkmak veya Brüksel lahanasını portakal ve çilek gibi meyvelerle eşleştirmek demir eksikliğiyle mücadelede bilimsel bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Yeni bir tedavi yolu başlıyor: Sinir onarımı artık mümkün mü?Yeni bir tedavi yolu başlıyor: Sinir onarımı artık mümkün mü?

Zerdeçal ve Karabiberi Neden Birleştirmelisin?

KARABİBER VE ZERDEÇALIN BİNLERCE YILLIK ŞİFALI DOSTLUĞU

Antioksidan ve nöroprotektif özellikleriyle bilinen zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi vücutta çok hızlı parçalandığı için kana karışmakta zorlanıyor. Ancak karabiberde bulunan piperin bileşiği bu metabolizma sürecini yavaşlatarak kurkuminin emilimini yüzde 2000 oranında artırıyor.

Köri yemekleri veya altın süt gibi karışımlar baharatların sadece tatlandırıcı değil aynı zamanda güçlü birer sağlık destekçisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Yaşam
400 yıllık sır çözüldü: Shakespeare’in "kayıp" Londra evi nihayet bulundu!
400 yıllık sır çözüldü: Shakespeare’in "kayıp" Londra evi nihayet bulundu!
Dizüstü bilgisayarınızı açmadan önce bilmeniz gereken "331 kiloluk" gerçek
Dizüstü bilgisayarınızı açmadan önce bilmeniz gereken "331 kiloluk" gerçek