Influencerlar güzel dese de risk büyük! İşte gidilmesi en tehlikeli 76 bölge

Yayınlanma:
Dünya artık eskisi kadar güvenli değil. 2019 yılından bu yana 'gidilmesi tehlikeli' kabul edilen ülkelerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Savaşlar, askeri cuntalar ve kontrol edilemeyen suç şebekeleri nedeniyle tam 76 bölge için 'kırmızı alarm' verildi. Peki, hangi ülkeler listenin en tepesinde ve hangi risklerle karşı karşıyasınız? İşte küresel güvenliğin yeni 'karanlık' haritası.

Terör saldırılarının yanı sıra, bu ülkelerdeki başlıca riskler silahlı soygun, tecavüz, adam kaçırma, şiddet suçları ve siyasi istikrarsızlıktır.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) tarafından seyahat etmek için çok tehlikeli olarak değerlendirilen ülke sayısı son yedi yılda önemli ölçüde arttı.

2019'dan bu yana bu sayı 12 artarak şu anda toplam 226 ülke veya bölgeden 76'sı, yüksek güvenlik, sağlık veya yasal riskler nedeniyle seyahatten kaçınılması tavsiye edilen kırmızı listede yer alıyor.

Bunlardan 14 ülke tamamen kırmızıyla işaretlenmiştir; bu da tüm ülkeye seyahatin tavsiye edilmediği anlamına gelir. Ek olarak 38 ülke için seyahatin tavsiye edilmediği bölgeler bulunurken, 24 ülke için "sadece gerekli seyahat" önerilmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ SON UYARILARINA GÖRE, DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ ARASINDA ŞUNLAR YER ALIYOR:

Afganistan - terörizm riski son derece yüksek, siyasi istikrarsızlık ve uzun süreli hapis cezası olasılığı mevcut. Buna rağmen, TikTok'ta #afghanistan etiketi altında 6,3 milyondan fazla paylaşım var; bunlar arasında ülkeyi "güzel" olarak gösteren influencerların videoları da bulunuyor.

Haiti - Suç, silahlı soygun, adam kaçırma ve şiddet içeren gösteriler açısından son derece yüksek risk altında. Çeteler derme çatma barikatlar ve sahte kontrol noktaları kullanıyor.

Burkina Faso, Mali ve Nijer ; askeri cunta iktidarda ve durum istikrarsız olduğundan, terörist saldırılar ve yabancıların kaçırılması riski yüksek.

İran - ABD ve İsrail ile olan çatışma, kapalı hava sahası ve çifte vatandaşların tutuklanma olasılığı nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşımaktadır.

Rusya - Ukrayna'daki savaş nedeniyle ek tehlikelerle birlikte, halka açık yerlerde ve turistik bölgelerde terör saldırıları yaşanması çok muhtemeldir.

Suriye, Yemen, Irak ve Filistin - terörizm, adam kaçırma ve bölgesel çatışmaların tırmanması riski yüksek.

Belarus - Herhangi bir siyasi faaliyet için tutuklanma riski.

Güney Sudan - silahlı şiddet, soygunlar ve yol kontrol noktalarında şiddet olayları.

Kırmızı listede yer alan diğer ülkeler arasında Orta Doğu'nun bazı bölgeleri ve cihatçı gruplardan etkilenen Afrika ülkeleri de bulunuyor. Terör saldırılarının yanı sıra, bu ülkelerdeki başlıca riskler silahlı soygun, tecavüz, adam kaçırma, şiddet suçları ve siyasi istikrarsızlıktır.

Haiti ve Güney Sudan gibi bazı ülkelerde suç çeteleri ve silahlı gruplar günlük bir tehdit oluştururken, Suriye ve Yemen gibi diğerlerinde El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleri faaliyet göstermektedir.

Uzmanlar, dünyadaki güvenlik durumunun kötüleştiği ve bir zamanlar popüler turistik yerler olan bölgelerin artık güvenli olmadığı konusunda uyarıyor.

Risk altındaki bölgelere geziler düzenleyen uzman seyahat acentesi Untamed Borders'ın kurucusu James Wilcox, gerçek zamanlı bilgiler ve sosyal medya sayesinde daha fazla macera severin bu tür ülkelere gitmeye devam ettiğini söyledi.

Ancak, İngilizlerin çoğu Dışişleri Bakanlığının resmi tavsiyesine uyarak yüksek riskli bölgelere seyahatten kaçınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

