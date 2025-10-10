Türkiye kuraklıkla savaşırken 32 asırlık o anıt tek damla kurumadı! Hititlerin büyük sırrı ne?

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, 3 bin 200 yıldır suyu kesilmeden akmaya devam ediyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan etkilenmeyen anıt, ziyaretçilerini yılın her döneminde ağırlıyor.

MÖ 1200’lerde Kral 4. Tutalya tarafından yaptırılan anıt, doğal bir su kaynağının üzerine inşa edildi. Dikdörtgen yapıya sahip olan bu açık hava tapınağında tanrı ve tanrıça figürlerinin yer aldığı taş kabartmalar dikkat çekiyor.

MÜHENDİSLİK HARİKASI

Andezit taş blokların birbirini tamamlayacak şekilde kesilerek birleştirilmesiyle oluşturulan su anıtı, Hitit uygarlığının taş işçiliği açısından eşsiz örneklerinden biri kabul ediliyor.

Yıllarca 3,5 metre yüksekliğinde sanılan anıtın, Konya Müze Müdürlüğü’nün 1996-2001 yıllarında yaptığı kazılar sonucunda aslında 7 metre yüksekliğinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca anıtla bağlantılı, 30 metre eninde ve 34 metre uzunluğunda kutsal sayılan bir havuz bulundu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı “Kesintisiz olarak 3200 yıldır akan bu su kaynağı, şu an kuraklığa meydan okuyor diyebiliriz. Bundan dolayı yılın her mevsiminde kesintisiz olarak ziyaretçi alıyor” dedi.

Hititlerin suyu kutsal kabul ettiğini belirten Büyükkafalı, bu anıtın tanrılara şükür amacıyla yapıldığını aktardı.

Sadıkhacı Mahallesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki anıt, suyun havuzda toplanarak gerektiğinde tasarruflu kullanılmasına imkân veren sistemi sayesinde özellikle yaz aylarında dikkat çekiyor.

2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne "Hitit Kutsal Su Tapınağı" adıyla dahil edilmişti.

Büyükkafalı, anıtın ender balıklalara da ev sahipliği yaptığını şöyle anlattı: