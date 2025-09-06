Trabzon'daki bu keşif Göbeklitepe'yi gölgede bırakacak! İnanılmaz

Trabzon'daki bu keşif Göbeklitepe'yi gölgede bırakacak! İnanılmaz
Yayınlanma:
Trabzon’daki Koskarlı Mağarası’nda 14 bin yıl öncesine ait kolye uçları, çakmak taşı ve deri kazıyıcı bulundu. Epipaleolitik Dönem'e tarihlenen buluntular, Karadeniz’de bu döneme dair ilk somut veriler arasında yer alıyor. Eserler Trabzon Müzesi’nde sergileniyor.

Trabzon’un Düzköy ilçesinde yer alan Koskarlı Mağarası’nda geçen yıl başlayan arkeolojik kazılarda, milattan önce 12 binli yıllara tarihlenen kolye uçları, çakmak taşı ve deri kazıyıcı gibi eşyalara ulaşıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve kazı başkanı Doç. Dr. Hülya Çalışkan Akgül öncülüğündeki ekip tarafından bulunan bu eserler, şu anda Trabzon Müzesi’nde sergileniyor.

Doç. Dr. Akgül, mağarada ulaşılan bulguların Karadeniz’in insanlık tarihine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"İlk kazı sezonunda bunları bulmuş olmak bütün ekip için çok sevindirici bir durumdu. Bu buluntuların geldiği tabakayı yaklaşık milattan önce 12 bin 500 ve 12 bin 250 yılları arasında tarihlendirdik."

Kazılarda bulunan kolye uçlarının arkeoloji literatüründe “pendant” olarak tanımlandığını belirten Akgül, şu bilgileri paylaştı:

"Kemik uzmanımız bu sene hangi hayvan dişinden olduğunu tanımlayacak. Kesin sonucu ancak o zaman söyleyebiliriz."

"Dişin köküne bir delik açılmış, pendant olarak kullanılmış. Bir diğer kolye ucu olarak nitelendirdiğimiz buluntu ise hayvan boynuzundan yapılmış. Olasılıkla geyik olarak tanımladı uzmanımız. Günümüzde şimdi Trabzon Müzesi'nde herkesin görebileceği bir biçimde sergileniyor."

Akgül, kazı çalışmalarının bu yıl yeniden başladığını ve ekim ayı sonuna kadar devam etmesini planladıklarını söyledi. Kazılardan elde edilen karbon-14 sonuçlarının bölgenin Epipaleolitik Dönem’e ait olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti:

"Geçen seneki kazılarımızda moloz olarak nitelendirdiğimiz birikintiyi geçtik ve erken dönemde yaşanılan bu ilk kültür tabakasına ulaştık. Oradan elde ettiğimiz Karbon-14 tarihlerimiz var artık. Bu tarihler yaklaşık olarak milattan önce 12 bin 500 ile 12 bin 250 aralığını veriyor bize."

Karadeniz havzasında bu döneme ait bilinen verilerin oldukça sınırlı olduğunu belirten Akgül, "İlk defa Koskarlı Mağarası ile söz konusu dönemle ilgili olarak bilinen tablonun dışına çıkılmış oldu." dedi.

Trabzon Müzesi’ni ziyaret eden Betül Tarakçıoğlu, bulguları gördüğünde şaşırdığını ve çok etkilendiğini dile getirdi:

"Daha önce Göbekli Tepe'ye de gittik ve oranın tarihine hakimiz. O yüzden heyecanlandık aslında görünce. Yani 14 bin yıllık süreç ve iyi bir süre. Trabzon için gayet güzel bir gelişme."

Erzurum’dan gelen Özlem Karagöz ise müzedeki eserleri görmenin kendisini çok etkilediğini söyledi:

"Açıkçası ben sadece Göbekli Tepe'de bu kadar eski tarihi değerlerimizin olduğunu zannediyordum. Az önce 14 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan kolye ucu gördüm inanamadım ve çok beğendim."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

