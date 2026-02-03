Tom Cruise Londra’daki evinden kaçıyor

Tom Cruise Londra’daki evinden kaçıyor
Yayınlanma:
İngiliz ve uluslararası medyaya göre, Tom Cruise, evinin yakınlarında meydana gelen silahlı soygunun ardından 35 milyon sterlin (yaklaşık 47 milyon dolar) değerindeki Londra dairesini kalıcı olarak terk etti.

Çeşitli kaynaklara göre, Hollywood yıldızı, şehrin en pahalı semtlerinden biri olan Knightsbridge'deki mülkünü, bölgede meydana gelen bir dizi suçun ardından, özellikle de yakındaki pahalı bir saat markasının butiğinde gerçekleşen çarpıcı bir silahlı soygunun ardından, kalıcı olarak terk etti.

hajotgww0aal1zi.jpg

ENDİŞELERİNİN NEDENİ

Çevrimiçi yayınlara göre, Cruise'un kararını vermesine neden olan olay, aktörün evinin hemen yanı başında gerçekleşti. Motosikletli ve maskeli bir grup saldırgan, lüks saat dükkanının camlarını kırarak dakikalar içinde yüz binlerce sterlin değerindeki eşyayla kaçtı. Cruise'un kendisi doğrudan etkilenmese de, olay kişisel güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

İngiliz basınının aktardığı kaynaklara göre, aktör artık bölgede kendini güvende hissetmiyor ve uzun süredir İngiltere'deki film çekimleri ve profesyonel işleri sırasında ana üssü olarak kullandığı daireyi tamamen kullanmayı bıraktı. Medya haberlerine göre, bu hamle Cruise veya ekibinden resmi bir açıklama yapılmadan, hızlı ve gizli bir şekilde gerçekleştirildi.

Şu an itibariyle, dairenin nihai olarak boşaltılmasıyla ilgili bilgiler tamamen medya haberlerine ve anonim kaynaklara dayanmaktadır. Resmi bir teyit olmaması kamuoyunun ilgisini azaltmak yerine, modern metropolde güvenlik duygusunun ne kadar geniş bir alanı kapsadığı konusundaki soruları artmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

