Yıkama değil yıkım! Bu eşyaları çamaşır makinesine asla atmayın
Yayınlanma:
En iyi çamaşır makineleri bile her yükü yıkayamaz. İşte tambura asla atmamanız gereken bazı eşyalar ve nedenleri - bazıları çamaşır makinenizi bozabilir, diğerleri ise sağlığınız için son derece zararlıdır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ASLA ATMAMANIZ GEREKEN KIYAFETLER
- Çok kirli kıyafetler, kumlu kıyafetler, evcil hayvan tüyüyle kaplı battaniyeler ve üzerinde kir topakları olan kıyafetler doğrudan çamaşır makinesine atılmamalıdır. Büyük miktarda kum, kir veya tüy sadece çamaşır makinesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda kıyafetlerin düzgün yıkanmasını da engeller. Kum veya tozlu havluları çamaşır makinesinde yıkamadan önce dışarıda veya bir çöp kutusunun üzerinde silkeleyin. Ayrıca, köpek tüylerinin çoğunu çıkarmak için tüy toplama rulosu da kullanabilirsiniz.
- Tek parça hafıza köpüğünden yapılmış ortopedik yastıklar mükemmel boyun desteği sağlar, ancak asla makinede yıkanmamalıdır. Kurutma makinesinde kurutma ve yüksek devirli sıkma programları köpüğe zarar verebilir. Bunun yerine, makinede yıkanabilen yüksek kaliteli bir yastık kılıfı satın almayı düşünün.
- Bazı büyük ve ağır yorganlar makinede yıkanabilir olarak etiketlenmiş olabilir, ancak çamaşır makinenizin boyutunu ve kapasitesini göz önünde bulundurmak önemlidir.
- Büyük çamaşır makineleri genellikle 10-11 kg'lık karışık bir yükü kaldırabilirken, tek bir 9 kg'lık parça makineye önemli bir yük bindirebilir. Uzmanlar, çamaşır makineniz teorik olarak daha fazla çamaşır için tasarlanmış olsa bile, 7 kg'dan ağır yorganların yıkanmamasını tavsiye ediyor.
- Üzerinde "Sadece Kuru Temizleme" yazan ürünler de çamaşır makinesine atılmamalıdır. Yıkamadan önce etiketi mutlaka kontrol edin. Eğer "sadece kuru temizleme" yazıyorsa, giysinizin zarar görmesi, küçülmesi veya renginin solması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
- İpek, kaşmir ve deri gibi hassas kumaşlar, işlemeli ürünler ve takım elbise ile gece elbisesi gibi resmi kıyafetler genellikle kuru temizleme gerektirir.
- Eski eşyalar veya ipek, kaşmir, süet ve dantel gibi hassas kumaşlardan yapılmış modern giysiler makinede yıkanmamalıdır. Bunlar, soğuk suda hafif bir deterjanla elde yıkanmalı veya kuru temizlemeye verilmelidir.
- Fermuarı açık olan eşyalar da çamaşır makinesinde yıkanmamalıdır. Kot pantolon, ceket veya nevresim yıkarken fermuarların tamamen kapalı olduğundan emin olun. Açık bir fermuarın dişleri diğer kumaşlara kolayca takılıp kıyafetleri yırtabilir . Ayrıca, file çamaşır torbalarını çamaşır makinesinin tamburuna atmadan önce fermuarlarını kapatmayı unutmayın. Ek olarak, çamaşır makinesine sıkışırlarsa, dişler makineye zarar verebilir.
- Çamaşır makinesine çamaşırları yerleştirirken, cepleri mutlaka bozuk para, anahtar, mendil, eski fiş veya dudak kremi gibi eşyalar açısından kontrol edin. Yumuşatıcılar, fişler ve mendiller küçük parçalar veya yağ lekeleriyle tüm kıyafetleri lekeleyebilir ve metal nesneler (bozuk para ve anahtar) tambura ve çamaşır makinesinin iç kısmına ciddi zarar verebilir.