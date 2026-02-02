Bilek ağrısına çözüm : Bilgisayar faresi yerine yüzük geliyor

Her yerde karşımıza çıkan bilgisayar aksesuarından kurtulmaya yönelik bir başka girişim daha sürüyor. İş yerlerinden bilgisayar faresini uzaklaştırmaya yönelik en son girişim, işaret parmağı için bir yüzük şeklinde karşımıza çıkıyor.

Son on yılda geleneksel bilgisayar faresini daha hafif ve hızlı bir cihazla değiştirmek için birçok girişimde bulunuldu. İşte bir yenisi daha: Prolo Ring, Kickstarter'da hayran kazanıyor. Potansiyel müşterilerin bu cihazdan büyük umutlar beslediği anlaşılıyor, zira sadece dokuz dakika içinde fonlandı.

genesis-zircon-xiii-01-960x640.webp

Her yerde karşımıza çıkan bilgisayar faresinden kurtulmaya çalışan becerikli kullanıcıların girişimleri devam ediyor. Şimdiye kadar, halka tipi cihazlar biraz hantal, görünür düğmelere sahip veya eli geleneksel bir fareyle aynı şekilde konumlandırıyordu; bu da fare kullanımının yarattığı bilek yorgunluğu sorununu gerçekten ortadan kaldırmıyordu.

Şimdi Prolo Ring daha çok bir mücevher parçasına benziyor. Düğmesi yok ve yaklaşık 5 gram ağırlığında; ele yük olmayacak kadar hafif. İşaret parmağına takılıyor ve üç ana bileşeni var: bir dokunmatik yüzey (başparmakla kontrol ediliyor), 6 eksenli bir hareket sensörü ve bir "mod şeridi" (esas olarak diğer elin işaret parmağıyla kontrol edilen bir dokunmatik yüzey).

prolo-ring-mouse.webp

İmleç kontrolü öncelikle baş parmağınızla yapılır: işaretleme, tıklama, kaydırma, yakınlaştırma veya sürükleme. Yüzük, işaret parmağı (yüzüğü takan eldeki) için 40'tan fazla hava hareketini algılayabilir.

YouTube videoları oynatmaktan pencereler arasında geçiş yapmaya veya makro çalıştırmaya kadar, hareketler bireysel ihtiyaçlara göre programlanabilir; böylece elleriniz her zaman klavyede kalabilir.

Geleneksel bir fareden halka şeklinde bir cihaza geçmek büyük bir değişiklik gibi görünüyor. Prolo CEO'su Dr. Joey Cheng, "Temel imleç kontrolü için çoğu insan sadece beş dakika sonra rahat hissetmeye başlıyor; minyatür bir dokunmatik yüzey gibi geliyor," diyor.

“Kullanıcılar yaklaşık 15 dakika içinde çoğu günlük işlemi düşünmeden gerçekleştirebiliyor. Kişiselleştirme biraz daha uzun sürüyor, ancak bu da işin eğlenceli yanı – kullanıcılar kendi hareketlerini ve makrolarını oluşturmaya başladıklarında, teknik bir süreç olmaktan çıkıp yaratıcı bir süreç haline geliyor. Sonuçta, sadece kaydırma ve tıklama hareketleri – mantık doğal geliyor,” diye ekledi.

Üreticiler, Prolo Ring'in fareyi tamamen değiştirmek için tasarlanmadığını, 3D modelleme, CAD veya fotoğraf rötuşlama gibi yüksek hassasiyet gerektiren işler için uygun olmadığını kabul ediyor.

Pil şu anda tartışmalı bir konu. Cihaz yaklaşık bir saatte şarj oluyor ancak dezavantajı, sekiz saatlik iş günü bitmeden pilin tükenebilmesi.

