Telefonlarımızı %100 şarj etmeli miyiz? İşte uzmanlar ne diyor?

Çoğumuz telefonlarımızın nasıl şarj olduğunu nadiren düşünürüz. Bazıları pilinin tamamen bitmesine izin verirken, bazıları da hiç düşünmeden her gece telefonlarını şarja takar. Ancak, şarj etme şeklimiz pil ömrünü etkileyebilir.

Telefonunuzu %100 şarj etmenin pile veya cihazın kendisine zarar verebileceği yaygın bir inanıştır. İnsanlar, tamamen şarj olmuş bir pilin bir şekilde aşırı yüklenebileceğini veya telefonunuzu çok uzun süre prize takılı bırakmanın aşırı ısınmasına, hatta alev almasına neden olabileceğini varsayarlar. Bu düşünce, kısmen elektriğin bir bardağı dolduran su olduğu fikrine ve cihazların aşırı ısındığına dair raporlara dayanmaktadır.

TAMAMEN BİR EFSANE DEĞİL AMA...

Avustralya'daki Central Queensland Üniversitesinde sosyoteknoloji uzmanı olan Ritesh Chugh , Tech Radar'a "Kısmen doğru, tamamen bir efsane değil " diyor .

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'da kimya ve biyokimya yardımcı doçenti olan Kent Griffith , Tech Radar'a yaptığı açıklamada , bir telefon pilinin şarj edilmesinin, kobalt oksit katottan lityumun çıkarılıp grafit anoda yerleştirilmesi işlemi olduğunu açıkladı.

Deşarj sırasında lityum kobalt okside geri döner ve enerji açığa çıkar.

Hiçbir telefon pili lityumun %100'ünü boşaltmaz, bu nedenle %100 şarj durumu lityumun %60'ını boşaltmaya denk gelebilir. %90'da durursanız, bu %54'ünü boşaltmaya denk gelir , diye ekledi Griffith.

Bu inancın, "hafıza etkisi"nden muzdarip olan ve sık sık tam şarj edildiklerinde kapasitelerini kaybeden nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit gibi eski pil teknolojilerinden kaynaklandığını açıkladı. Lityum iyon piller bu eski pil türlerinin yerini aldı, ancak dikkatli olunmaya devam ediliyor.

Chugh , modern lityum iyon pillerin düzenli olarak şarj edildiklerinde ve yaklaşık yüzde 20 ila 80 arasında tutulduklarında en iyi performansı gösterdiğini söylüyor. Örneğin, Apple'ın iPhone'ları, yüzde 80'in üzerine şarjı geciktiren optimize edilmiş pil şarjı kullanıyor.

İPUÇLARI

Griffith, telefonunu her gece %100 şarj ediyor. Telefonun gün içinde daha uzun süre dayanması için buna değer .

Her iki uzman da ısının ve kalitesiz şarj cihazlarının tehlikeleri konusunda uyarıyor.

Cihazınızı şarj ederken serin tutun ve yastık altında veya doğrudan güneş ışığı altında şarj etmeyin. Güvenilir bir şarj cihazı kullanın çünkü bu, çıkarılan lityum miktarını ve işlem hızını etkiler. Griffith, arızalı şarj cihazlarının güvenlik sorunlarına veya pilin bozulmasına neden olabileceğini söylüyor.

Ara sıra %100'e kadar şarj etmek güvenlidir ancak sık sık aşırı şarj etmek pilin aşınmasını hızlandırır. Modern cihazlar pil ömrünü optimize etmek için seçenekler suna ve kullanım kolaylığı ile sürekli aşırı şarjdan kaçınmayı dengelemek iyi bir tavsiyedir.