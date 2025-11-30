Sokak ortasında kız çocuğunu dövdü: Gözaltına alındı

Yayınlanma:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde sokakta küçük kızını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yabancı uyruklu baba gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenibey Mahallesi’nde ailesiyle yürüyen 8 yaşındaki kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen Abdurrahman B. (33), Şehitduran Mahallesi’nde yakalandı.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, 8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun takip edildiği, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

