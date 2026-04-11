Sıradan bir grip gibi başlıyor, ciğerlere iniyor; ölüme bile götürebiliyor!

Yayınlanma:
Güncelleme:
RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs), başlangıçta basit bir soğuk algınlığı gibi belirtilerle ortaya çıksa da özellikle bebekler ve yaşlılarda hızla alt solunum yollarına inerek ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, erken teşhisin hayati önem taşıdığını ve gecikmenin solunum yetmezliğine kadar gidebileceğini vurguluyor.

Sessizce yayılan ve "basit bir soğuk algınlığı" maskesiyle ciğerlere inen RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) tehlikesi büyüyor. Uzmanlar uyarıyor: Tedavide geç kalınan her dakika, özellikle en savunmasız gruplar için geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırıldığı için teşhisi geciken bu virüs, doğrudan hayata kast ediyor.

GRİP MASKESİYLE GELİYOR, CİĞERLERE YERLEŞİYOR

RSV virüsü; burun akıntısı, ateş ve öksürük gibi tipik grip belirtileriyle başlıyor. Ancak bu yanıltıcı tablo, virüsün kısa sürede alt solunum yollarına inmesine neden oluyor. Doğrudan ciğerlere yerleşen virüs, solunum yetmezliğini tetikleyerek durumu ağırlaştırıyor.

Salgın Hastalıklar Serisi 6: RSV Virüsü - Happy Kids

0-2 YAŞ GRUBU İÇİN ÖLÜMCÜL RİSK

Uzmanlar, özellikle 0-2 yaş arasındaki bebeklerin ve bağışıklığı zayıf olan yaşlıların en büyük risk grubunda olduğunu vurguluyor. Basit bir enfeksiyon gibi görünen süreç, savunmasız bünyelerde maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Ebeveynlerin vakit kaybetmeden doktora başvurması "hayati" önem taşıyor.

Dünyanın ilk RSV aşısına onay! - Gıda Hattı

TEDAVİ MASRAFI SAĞLIK EKONOMİSİNİ SARSIYOR

RSV sadece can almıyor, aynı zamanda ciddi bir ekonomik yükü de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hastalığın tedavisinin gerekli görülen durumlarda hastaneye yatış ile yapıldığını belirtiyor. Yoğun bakım süreçleri, oksijen desteği ve uzun süreli müşahede, hem ailelerin bütçesine hem de sağlık ekonomisine devasa bir yük bindiriyor.

Bahar gelince hapşırık başladı: Şehir ışıkları polen kabusunu uzatıyor!Bahar gelince hapşırık başladı: Şehir ışıkları polen kabusunu uzatıyor!

Tıp dünyası, RSV'nin üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılmasının en büyük hata olduğunu ifade ediyor. Uzman görüşlerine göre; hırıltılı solunum ve geçmeyen ateş görüldüğü an profesyonel yardım alınmalı. Erken müdahale, hem tedavi maliyetlerini düşürüyor hem de bebek ölümlerinin önüne geçiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Yaşam
Naim Süleymanoğlu'nun filmi icradan satışa çıktı
Naim Süleymanoğlu'nun filmi icradan satışa çıktı
Hızla zayıflayan evliler ilk iş boşanıyormuş! Zayıflama iğnelerinin çok konuşulacak 'yan etkisi'
Hızla zayıflayan evliler ilk iş boşanıyormuş! Zayıflama iğnelerinin çok konuşulacak 'yan etkisi'