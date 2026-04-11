Sıradan bir grip gibi başlıyor, ciğerlere iniyor; ölüme bile götürebiliyor!

Sessizce yayılan ve "basit bir soğuk algınlığı" maskesiyle ciğerlere inen RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) tehlikesi büyüyor. Uzmanlar uyarıyor: Tedavide geç kalınan her dakika, özellikle en savunmasız gruplar için geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırıldığı için teşhisi geciken bu virüs, doğrudan hayata kast ediyor.

GRİP MASKESİYLE GELİYOR, CİĞERLERE YERLEŞİYOR

RSV virüsü; burun akıntısı, ateş ve öksürük gibi tipik grip belirtileriyle başlıyor. Ancak bu yanıltıcı tablo, virüsün kısa sürede alt solunum yollarına inmesine neden oluyor. Doğrudan ciğerlere yerleşen virüs, solunum yetmezliğini tetikleyerek durumu ağırlaştırıyor.

0-2 YAŞ GRUBU İÇİN ÖLÜMCÜL RİSK

Uzmanlar, özellikle 0-2 yaş arasındaki bebeklerin ve bağışıklığı zayıf olan yaşlıların en büyük risk grubunda olduğunu vurguluyor. Basit bir enfeksiyon gibi görünen süreç, savunmasız bünyelerde maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Ebeveynlerin vakit kaybetmeden doktora başvurması "hayati" önem taşıyor.

TEDAVİ MASRAFI SAĞLIK EKONOMİSİNİ SARSIYOR

RSV sadece can almıyor, aynı zamanda ciddi bir ekonomik yükü de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hastalığın tedavisinin gerekli görülen durumlarda hastaneye yatış ile yapıldığını belirtiyor. Yoğun bakım süreçleri, oksijen desteği ve uzun süreli müşahede, hem ailelerin bütçesine hem de sağlık ekonomisine devasa bir yük bindiriyor.

Tıp dünyası, RSV'nin üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılmasının en büyük hata olduğunu ifade ediyor. Uzman görüşlerine göre; hırıltılı solunum ve geçmeyen ateş görüldüğü an profesyonel yardım alınmalı. Erken müdahale, hem tedavi maliyetlerini düşürüyor hem de bebek ölümlerinin önüne geçiyor.