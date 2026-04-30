Kullanılmış mutfak süngerlerini çöpe atmak yerine saksı ve bahçe bitkilerinin nemini korumak ve kökleri dona karşı korumak için yeniden kullanmak mümkün. Üstelik yöntem son derece basit.

BAKTERİ YUVASI MI, BAHÇE DOSTU MU?

Mutfak süngerlerinin aslında çok kısa bir kullanım ömrü var. Uzmanlar, bir süngerin iki günü aşkın kullanımda bakteri ve mikrop üreme alanına dönüştüğünü belirtiyor. Bu yüzden süngerler sık sık değiştirilmek zorunda kalıyor ve büyük miktarda atık oluşuyor.

Peki bu süngerler çöpe gitmeden önce bahçede bir işe yarayabilir mi? Bahçıvanların deneyimleri "evet" diyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Kullanılmış sünger bir saat boyunca dezenfektan solüsyonunda bekletiliyor, ardından iyice durulanıyor. Temizlenen sünger küçük parçalara bölünerek saksı dibine ya da bitki köklerinin çevresine yerleştiriliyor.

Saksı dibine konan parçalar toprağın nemini hapsediyor; özellikle yaz aylarında bitkilerin su dengesini korumasına yardımcı oluyor. Saksının altına konulduğunda ise fazla suyu emerek kök çürümesini önlüyor.

Kış aylarında da aynı parçalar bitki köklerini dona karşı koruyucu bir tabaka olarak işlev görüyor.

Mutfak süngerlerinin büyük çoğunluğu sentetik poliüretandan üretiliyor ve doğada yüzyıllar içinde bile tam olarak parçalanmıyor. Normalde çöpe giden bu malzemeyi bahçede değerlendirmek hem atık miktarını azaltıyor hem de ekstra bir bahçecilik malzemesi satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.