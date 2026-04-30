Dünyanın parasına marul aldınız ama yine mi soldu? O halde yanlış komşulara dikkat!

Yayınlanma:
Büyük umutlarla aldığınız, o çıtır çıtır görüntüsüne vurulduğunuz marulların, buzdolabının karanlık köşelerinde birkaç gün içinde çürümesini izlemekten sıkılmadınız mı? Mutfaktaki en büyük hayal kırıklıklarından biri, taptaze bir salata hayaliyle açılan sebzelikte karşılaşılan o sönmüş yapraklardır. Peki, profesyonel mutfaklarda marulların haftalarca nasıl diri kaldığını hiç merak ettiniz mi?

İşte hem cebinizi hem de salata keyfinizi kurtaracak, basit ama hayat kurtaran profesyonel saklama sırları!

Pahalı marullarınızın birkaç gün sonra buzdolabınızın dibinde yapışkan, kahverengi bir yığın haline geldiği bir durumla hiç karşılaştınız mı ? Marul yaprakları çevrelerine karşı son derece hassastır, bu nedenle onlara ekstra özen gösterilmesi gerekir. Sır, ideal, dengeli bir ortam yaratmaktır – ne çok ıslak ne de çok kuru.

HER ŞEY HAZIRLIKLA İLGİLİ...

En sık yapılan hata, salatayı satın aldığınız şekilde buzdolabına koymaktır.

Yaprakları ayıklayın! Hasarlı, kahverengi veya yumuşak yaprakları hemen çıkarın çünkü bunlar hızla "enfekte" olabilir ve sağlıklı yaprakların çürümesine neden olabilir.

Yıkayın ve iyice kurulayın! Yıkama şart, ancak sonrasında iyice kurutmak daha da önemli. Yaprakların üzerinde kalan su damlacıkları, bozulmanın en kolay kaynağıdır.

Dokunmayın! Mümkünse yapraklarını hemen koparmayın. Bitkinin doğal yapısı, iç kısımların kurumasını önlemek için bir kalkan görevi görür.

PROFESYONEL DEPOLAMA İÇİN EN İYİ İKİ YÖNTEM

Kağıt havlu hilesi: Marulu, içini kağıt havlularla kapladığınız, hava geçirmez bir kaba koyun.

Kağıt havlu, yapraklardan suyu çekmeden fazla nemi emmede mükemmeldir. Çürüme yok, solma yok.

El havlusu kurtarıcı çözüm: Evde uygun boyutta bir kutunuz yoksa, marulu temiz ve kuru bir pamuklu el havlusuna sarın. Kumaş, nemi dengelemeye yardımcı olur ve yaprakları buzdolabının soğuk hava akımlarından korur.

SIKÇA YAPILAN VE KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR!

İdeal yer: Buzdolabının en altındaki sebze çekmecesi ! Burası sıcaklığın en sabit olduğu yerdir. Buzdolabı kapağında saklamak kesinlikle yasaktır , çünkü sürekli açılıp kapanmadan kaynaklanan sıcaklık değişimleri tazeliği yok edecektir.

Kötü komşuluk: Salatanızı doğrudan meyvelerin (elma, muz gibi) yanına koymaktan kaçının çünkü bu meyvelerin olgunlaşmasıyla oluşan gazlar bozulmayı hızlandırır.

Boğucu naylon: Nem kontrolü (kağıt havlu) olmayan sıradan bir plastik poşete koymayın ve ıslak saklanması gerektiği yanılgısını unutun!

Boşuna uğraşmayın! İyi niyetli olsanız bile, marulu her gün hareket ettirip çevirir ve dokunursanız, bozulmasını yalnızca hızlandırırsınız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

