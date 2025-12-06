Serdar Ortaç'a mahkemeden kötü haber

Şarkıcı Serdar Ortaç, “Aşk İçin” albümündeki 12 şarkısının izinsiz biçimde dijital platformlarda kullanıldığı iddiasıyla Avrupa Müzik Yapım, Bonus Müzik ve Odeon Müzik Yapım hakkında açtığı davada istediği sonucu alamadı.

Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdi: İntikamını böyle aldı

Hürriyet'te yer alan habere göre; yaklaşık iki yıldır İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde süren davanın karar duruşmasında Ortaç’ın avukatı, eserlerin kullanım hakkının müvekkiline ait olduğunu ve izinsiz paylaşıldığını savunarak davanın kabulünü talep etti.

Müzik şirketlerinin avukatları ise söz konusu kullanımın hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

SERDAR ORTAÇ'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, tarafların beyanlarını değerlendirdikten sonra Serdar Ortaç’ın talebini yerinde bulmayarak davayı reddetti.