Samanlıktan kilolarca esrar çıktı
Bursa'da yapılan bir operasyonda samanlığa saklanmış 9 kilo 400 gram esrar yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, Deydinler Mahallesi’ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda 9 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakolu ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine savcılık talimatıyla baskın gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramalarda, samanlığın altına gizlenmiş uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız kesme tüfek ve 1 tabanca bulundu. Olayla ilgili evde bulunan M.A.E. (45) gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

