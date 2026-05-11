O il şaşırtmadı: Parklar doldu, termometreler 35 dereceyi gösterdi

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak hava dalgası hakim oldu. Kavurucu sıcaklarıyla meşhur olan Adana'da park ve bahçeler doldu taştı.

TERMOMETRELER YÜKSELDİ

Adana’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 35 dereceyi gösterdi.

Almanya'dan Adana'ya ziyarete gelen Hamza Erkek sıcaklara ilişkin şöyle konuştu:

"Burası 5’inci ayda dahi çok sıcak ama çok keyifli. Sıcakta klimalı ortamları ve kafeleri tercih ediyorum. Şapka takmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada yeni başlayan güzel sıcak hava, Almanya’nın en sıcak zamanı oluyor. Bu havaları orada göremiyoruz. Çok keyifli ve mutluluk veren bir mevsim." (DHA)

