Sosyal medyada gündem oldu: Anne ile kızının köy günlüğü izleyenleri güldürdü

Antalya-Gündoğmuş'da yaşayan Elif Özer Küçük, kızı Gökçe ile günlük yaşamından kesitleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. 'Gökçe Kızın Günlüğü' hesabından paylaşılan görüntülerde, anne-kızın köydeki doğal yaşamı, gezmeleri, hayvanlarla karşılaşmaları ve Gökçe’nin annesinin sırtında taşındığı anlar yer aldı.

ANNE VE MİNİK GÖKÇE'NİN KÖY YAŞAMI



Antalya'da anne Elif Özer Küçük ile 7,5 aylık kızı Gökçe'nin köy yaşamları sosyal medyanın ilgi odağı oldu



Milyonlarca izlenen ve kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılan görüntülerde, Gökçe’nin annesinin sırtındaki sakin ve neşeli halleri görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, Gökçe’nin doğal halleri ve annesiyle kurduğu sıcak bağa çok sayıda yorum da yaptı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Bir süre İstanbul'da eşi ve 2 çocuğuyla yaşadıklarını, bu süreçte kızları Gökçe'nin dünyaya geldiğini aktaran Elif Özer Küçük, "Hayatımız çok güzel ilerliyor. Biz köye geldiğimiz için çok mutluyuz. Gökçe de köye geldiği için çok mutlu" ifadelerini kullandı. (DHA)